Il baule di Natale: guida pratica per vivere (bene) le feste nonostante il Covid

Il baule di Natale

Bentornati, anche a voi piace l’atmosfera natalizia? Le ricette, gli addobbi, i profumi. Tutto si amplifica e diventa magico. Ci sono decorazioni che non sono solo belle da vedere ma anche profumate. Sono le arance ornate con chiodi di garofano. L’odore pungente dei chiodi di garofano, si unisce all’aroma della buccia di arancia nella quale vengono infilati, dando vita ad un profumo buonissimo e duraturo, che pervade delicatamente tutta la stanza. Le possiamo disporre in un vaso e arricchirlo con qualche rametto di pino, delle pigne e cannella! Il risultato sarà sorprendentemente profumato! Provare per credere.

Le precedenti puntate della rubrica Il baule di Natale

Prima puntata

Seconda puntata

Terza puntata

Quarta puntata

Quinta puntata

Sesta puntata

Settima puntata

Ottava puntata

Nona puntata

Decima puntata

