Il baule di Natale

Ciao a tutti, oggi in cucina vi proporrò il ragù della nonna. Un sugo ricco e molto versatile. Che sia per preparare deliziose lasagne o per condire tagliatelle all’uovo, il ragù è un preparato che riesce a mettere davvero tutti d’accordo. Armatevi quindi di pazienza e amore.

INGREDIENTI

1 cipolla

1 gambo di sedano

1 carota

300 gr di carne macinata mista (vitello, bovino, manzo)

200 gr di preparato per salsiccia

1 litro di brodo vegetale

1 tubetto di concentrato di pomodoro

1 bottiglia di passata di pomodoro

Sale e pep q.b.

PROCEDIMENTO

Tritate finemente carota, cipolla e sedano. Soffriggete il trito e aggiungete la carne, quando sarà colorata sfumate con un bicchiere di vino rosso. Quando sarà evaporato l’alcol addizionate il concentrato di pomodoro. Continuate a mescolare aggiungendo la passata di pomodoro. Ricoprite la pentola e lasciate cuocere il tutto a fuoco dolce, aggiungendo di volta in volta il brodo. Ci vorranno circa due ore. A metà cottura aggiungete un goccio di latte. A fine cottura aggiustate con sale e pepe. Il vostro ragù e’ pronto!

A domani!

