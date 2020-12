Il baule di Natale

Oggi dal nostro baule tiro fuori un piatto unico davvero delizioso: pollo al curry con riso basmati.

INGREDIENTI

500 gr di bonconcini di pollo

1 scalogno

1 spicchio d’aglio

100 gr di farina

4 cucchiai di curry

1 litro di brodo di verdure

PROCEDIMENTO

Setacciate farina e curry, dopodiché infarinate i bocconcini e lasciateli marinare per un’oretta circa. In una padella wok soffriggere lo scalogno e l’aglio. Aggiungere i bocconcini e farli rosolare, quando saranno dorati ricoprirli di brodo vegetale e lasciarli cuocere fino a quando non avrete ottenuto una consistenza cremosa. Quando mancherà un quarto d’ora alla fine, lessate il riso basmati. Disponete il vostro pollo in un piatto da portata lasciando al centro lo spazio per il riso. Un piatto unico semplice, delizio e soprattutto gustosissimo!

A domani!

