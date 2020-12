Il baule di Natale

Ciao a tutti, stiamo per entrare nel pieno del periodo degli sgarri alimentari e per questo oggi vorrei suggerirvi un piatto dietetico ma molto gustoso: la minestrina verde. Perfetta per le sere fredde di dicembre.

INGREDIENTI

4 cardi

2 finocchi

Mezzo cavolfiore

500 gr di cicorie

300 gr di verza

300 gr di scarola

300 gr di spinaci

1 gambo di sedano

1 ciuffo di prezzemolo

1 cipolla

1 carota

600 gr di brodo di carne mista (manzo, vitello, pollo)

Sale q.b

Pepe q.b.

Parmigiano reggiano grattugiato q.b.

PROCEDIMENTO

Pulire, lavare accuratamente tutte le verdure (cardi, finocchi, verza, cavolfiore, cicorie, scarola e bietole) e tagliarle a pezzi; intanto preparare una pentola capiente con l’acqua, salare e portarla ad ebollizione: quando bolle immergere la verdura tutta insieme e cuocere; scolare quando le verdure sono al dente.

Mentre procede la cottura delle verdure prepararein un’altra pentola il brodo con sedano, carota, cipolla, prezzemolo e i pezzi di carne da brodo mista. Successivamente, senza scolare il brodo, pulire la carne eliminando la maggior parte delle pelli e del grasso e spezzettarla in un piatto.

Controllare la quantità di brodo rimasta nella pentola e se si fosse troppo ristretto aggiungere acqua calda, calcolando però che la minestra non deve essere troppo brodosa. Quando gli ingredienti sono tutti pronti si procede all’assemblaggio finale facendo uno strato di verdura ed uno di carne e aggiungendo del parmigiano grattugiato e un mestolo di brodo; procedere con un altro strato fino a quando tutti gli ingredienti sono terminati. Cuocere il tutto per altri 15 minuti in modo da far insaporire i vari strati, aggiungere una spolverata di pepe abbondante, togliere dal fuoco e servire.

