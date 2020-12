Il baule di Natale

Bentornati a tutti, il Natale è proprio dietro l’angolo. Sarà certamente diverso ma non per questo meno caloroso. E il luogo migliore è la cucina. Per questo oggi vi suggerirò una ricetta calda e gustosa: la torta tenerina.

INGREDIENTI

200 gr di cioccolato fondente

100 gr di burro

170 gr di zucchero

4 uova

3 cucchiai di fecola di patate

PROCEDIMENTO

Sciogliete a bagno maria il cioccolato con il burro tagliato a dadini. A parte montate gli albumi con un pizzico di sale e lasciarteli da parte. In una ciotola sbattete i rossi d’uovo con lo zucchero. Aggiungete il cioccolato fuso e la fecola di patate. Con una spatola amalgamate il composto con gli albumi fino a renderlo omogeneo. In uno stampo di 23 cm foderato con carta forno bagnata versate il preparato e infornatelo nel forno freddo a 160 C per 35 minuti. Otterrete una torta croccante fuori e morbidissima dentro. Perfetta da servire con panna montata.

A domani!

Le precedenti puntate della rubrica Il baule di Natale

Prima puntata

Seconda puntata

Terza puntata

Quarta puntata

Quinta puntata

Sesta puntata

Settima puntata

Ottava puntata

Nona puntata

Decima puntata

Undicesima puntata

Dodicesima puntata

Tredicesima puntata

Quattordicesima puntata

Potrebbero interessarti Solstizio d’inverno 2020: cosa è, orari del tramonto in Italia Il baule di Natale Il doodle di Google è dedicato a Sudan il rinoceronte, l’ultimo esemplare bianco settentrionale maschio