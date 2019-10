Stasera in tv 5 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ulisse, il piacere della scoperta – Maria Antonietta: ultimo sogno a Versailles

Questa sera su Rai 1 torna una nuova puntata, in prima tv, di Ulisse – Il piacere della scoperta, la trasmissione di divulgazione culturale con Alberto Angela. Protagonista di stasera Maria Antonietta, Regina di Francia. Figlia di Maria Teresa d’Austria, Maria Antonietta sposò, poco più che adolescente, Luigi XVI, Delfino di Francia. La loro vita si svolse nella meravigliosa Reggia di Versailles.

Rivivremo così l’atmosfera di Parigi prima della Rivoluzione francese. Un episodio che travolse la stessa Maria Antonietta, suo marito Luigi XVI e tutto il mondo della corte dell’epoca. La vita della regina si concluse sotto la ghigliottina.

Le anticipazioni della puntata di stasera di Ulisse

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – NCIS Sotto la superficie

21:50 – FBI Il killer Alpha

Questa sera su Rai 2 arriva in prima tv il nuovo episodio della serie FBI, giunta al 17esimo episodio della prima stagione, dal titolo Il killer Alpha.

Trama: La squadra indaga su un serial killer che uccide le sue vittime, sceglie luce e posizione migliore, disegna loro un sorri so in faccia e scatta la foto perfetta

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Le parole della settimana

21:30 – Le ragazze

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Le ragazze. Le protagoniste raccontano l’evoluzione del nostro Paese decennio dopo decennio, portando ognuna il proprio punto di vista. In particolare saranno privilegiate le figure femminili più rilevanti,sia dal punto di vista storico che sociale, anche se non per forza famose. Un confronto fra generazioni che farà notare le differenze da un decennio all’altro, fornendo uno spaccato inconsueto delle vicende del nostro Paese.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia weekend

21:25 – Don Camillo e l’onorevole Peppone

Su Rete 4 stasera è in programma un classico del cinema come Don Camillo e l’onorevole Peppone, interpretati da Gino Cervi e Fernandel. Il sindaco comunista Peppone decide di candidarsi deputato al Parlamento. Gli ostacoli da superare non sono pochi: primo tra tutti il conseguimento della licenza elementare. Peppone riceve l’aiuto determinante di don Camillo. Per dare una mano al sindaco, la federazione del partito avvia una campagna elettorale molto energica.

STASERA IN TV 5 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Amici Celebrities

Su Canale 5 stasera va in onda un nuovo appuntamento con Amici Celebrities, il talent che vede protagonisti Vip, pronti a sfidarsi in prove di ballo e canto. Alla conduzione arriva Michelle Hunziker.

Gli ospiti della puntata di oggi

GUIDA TV 5 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Cattivissimo me

Su Italia 1 questa sera c’è un classico dell’animazione come Cattivissimo me, film adatto a tutta la famiglia.

Trama: Nel felice sobborgo di una grande città, ogni casa ha un giardino verde con tanti fiori colorati, tutte tranne una. In questo lugubre edificio si nasconde il perfido Groo, un incallito criminale che sta progettando il furto del secolo: vuole infatti rubare la Luna! I suoi piani sono però messi a dura prova da Margo, Edith e Agnes, tre piccole orfanelle che dietro la scorza di cattiveria di Groo riescono a vedere un potenziale padre.

Di seguito il trailer:

PROGRAMMI TV 5 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Little Murders

Questa sera su La 7 è in programmazione la serie Little Murders, telefilm ispirato ai romanzi di Agatha Christie e giunto al sesto episodio della terza stagione, dal titolo Hanno ucciso Babbo Natale.

PROGRAMMI TV 5 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Versilia

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Parco del Pollino

21:30 – Man on Fire: Il fuoco della vendetta

Su Tv8 questa sera va in onda il film Man on Fire: il fuoco della vendetta, thriller americano del 2004.

Trama: L’ex marine John Creasy viene ingaggiato per proteggere la piccola Pita dopo che i suoi genitori, l’industriale Samuel Ramos e sua moglie Lisa, hanno ricevuto varie minacce da una banda di rapitori. Dopo le iniziali reticenze, tra la bambina e l’uomo si instaura un feeling particolare e quando Pita viene rapita Creasy è disposto a tutto pur di liberarla.

Di seguito il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:15 – Dragon Trainer

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Non si ruba a casa dei ladri

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Non si ruba a casa dei ladri, divertente commedia di Carlo Vanzina del 2016 con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca, Manuela Arcuri.

Trama: Antonio, un uomo finito in povertà dopo aver perso il lavoro e la propria casa, organizza una truffa per vendicarsi di un ricco uomo che lo ha ridotto in miseria e per il quale lavora come cameriere per ripiego.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 5 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:30 – Mister Condò – Mazzarri si racconta

21:30 – MotoGP Qualifiche Thailandia

Su Sky Sport Uno stasera va in onda la replica delle qualifiche della MotoGP che fa tappa in Thailandia.

SKY UNO

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Hong Kong

21:15 – X Factor 2019 Bootcamp – prima parte

Questa sera su Sky Uno torna lo spettacolo di X-Factor 2019 con la prima parte dei Bootcamp.

