Le ragazze, anticipazioni della prima puntata stasera su Rai 3 con Gloria Guida: di cosa parla

Torna con una nuova stagione Le ragazze, il programma di Rai 3 condotto da Gloria Guida. Ogni sabato in prima serata dalle 21.30 riparte il racconto dell’Italia e dei suoi periodi storici più complessi, analizzati attraverso l’occhio delle donne.

Un vero e proprio viaggio nella memoria del nostro Paese, con i suoi cambiamenti sociali, attraverso il confronto fra generazioni diverse. Ragazze che si raccontano e si mettono a nudo, con coraggio, raccontando la propria vita.

A fare da fil rouge tra le varie storia Gloria Guida, di nuovo al timone della trasmissione di Rai 3.

Le ragazze, di cosa parla la trasmissione di Rai 3

Ogni puntata si apre con una donna che è stata ventenne negli anni ’40 e si chiude con una giovane del nuovo millennio: tra loro si intersecano, di volta in volta, storie di donne che sono state giovani negli anni ’50, ’60, ’70, ’80 o ’90.

Amori, delusioni, lotte per la parità dei sessi: storie e vicissitudini di ragazze che hanno vissuto in decenni diversi, per analizzare anche come sono cambiati gli stili e le abitudini nel corso del tempo. Protagoniste di questi racconti non saranno necessariamente donne famose, ma anche persone comuni, che ci renderanno partecipi delle loro vite, delle difficoltà che hanno superato, tipiche del decennio di cui hanno fatto parte.

Ad impreziosire la narrazione di Le Ragazze, ogni sabato in prima serata su Rai 3, materiali fotografici personali, filmati d’archivio delle Teche Rai e da una colonna sonora personalizzata di volta in volta per ricreare le atmosfere di ogni decennio.

Tra le donne che si racconteranno nel corso del programma di Gloria Guida, citiamo Susanna Camusso, ex segretaria generale CGIL, di Emma Marcegaglia, ex presidente Confindustria; i ricordi di Rosanna Vaudetti, indimenticabile annunciatrice della televisione italiana, di Marisa Laurito e di Michela Murgia. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di stasera.

Le ragazze, le anticipazioni della prima puntata

Stasera, sabato 5 ottobre 2019, va in onda su Rai 3 la prima puntata della nuova stagione de Le Ragazze, con Gloria Guida. Ma chi saranno i personaggi che si racconteranno nel corso di questo episodio? Quali gli ospiti?

La prima storia è quella di Maria Perego, oggi 95enne, creatrice insieme al marito di Topo Gigio, uno dei personaggi più iconici della tv, che ha fatto divertire diverse generazioni di bambini. Il racconto si sposta poi agli anni ’50, e per conoscere questo decennio incontreremo una dattilografa lombarda, Benedetta Murachelli, e una delle più celebri doppiatrici cinematografiche, Maria Pia Di Meo, la voce di grandi attrici come Meryl Streep a Barbara Streisand.

Potrebbero interessarti Amici Celebrities, i concorrenti eliminati della terza puntata Amici Celebrities 2019, gli ospiti della terza puntata di stasera 5 ottobre su Canale 5 Amici Celebrities 2019, le anticipazioni della terza puntata su Canale 5 | 5 ottobre

E ancora nella prima puntata di Le ragazze saranno ospiti Susanna Camusso, prima donna Segretario Generale della CGIL e Roberta Pedon, che racconterà il viaggio in pieno stile hippy fatto negli anni Settanta. A bordo di un’auto scassata, infatti, insieme a un gruppo di amici attraversò l’Europa e l’Asia, documentando tutto con una piccola cinepresa. Vedremo quindi le immagini che immortalano l’Iran, l’India, il Pakistan e l’Afghanistan di 50 anni fa.

Infine, ogni puntata de Le Ragazze si conclude con l’incontro con una giovane del nuovo millennio: Ginevra Vaggelli ha solo 22 anni e in un momento difficile della sua crescita è scivolata nella spirale dell’eroina. Adesso però sta finalmente uscendo dal tunnel della droga, riprendendo le redini della propria vita.

Appuntamento dunque stasera 5 ottobre 2019 su Rai 3 con la prima puntata della nuova stagione de Le ragazze.