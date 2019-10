Cattivissimo me: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, sabato 5 ottobre 2019, in prima serata su Italia 1 alle 21.20 va in onda Cattivissimo me, film d’animazione del 2010 per la regia di Pierre Coffin e Chris Renaud prodotto da Illumination Entertainment. La pellicola ha poi avuto due sequel, Cattivissimo me 2 e 3.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast (di doppiatori, in questo caso), il trailer e come vederlo in tv e in streaming.

Cattivissimo me film: trama

La pellicola d’animazione racconta la storia di Gru, che con un esercito di schiavi nascosti in un grande rifugio segreto dietro la sua casa, progetta il colpo del secolo: rubare la luna. Nessuno immagina che in quel ridente quartiere fuori città, circondato da steccati bianchi e cespugli di rose in fiore, in quella casa nera e isolata, ci sia chi è intenzionato a compiere il furto dei furti.

Gru, che adora ogni genere di misfatti e che è armato di un arsenale di razzi che restringono o congelano come di veicoli in grado di combattere via terra e via aria, travolge e conquista tutto ciò che trova sulla sua strada. Tutto questo, però, cambia il giorno in cui si imbatterà nella forte determinazione di tre ragazzine orfane, le quali vedono in lui qualcosa che nessun altro ha mai visto prima: un potenziale papà.

Cattivissimo me film: cast

Trattandosi di un film di animazione, il “cast” è quello dei doppiatori. Riportiamo qui di seguito sia quelli originali che quelli italiani che hanno dato voce ai personaggi:

Steve Carell – Gru

– Gru Jason Segel – Vector

– Vector Leslie Nielsen – dottor Nefario

– dottor Nefario Julie Andrews – madre di Gru

– madre di Gru Will Arnett – signor Perkins

– signor Perkins Kristen Wiig – signorina Hattie

– signorina Hattie Miranda Cosgrove – Margo

– Margo Dana Gaier – Edith

– Edith Elsie Fisher – Agnes

– Agnes Rob Huebel – speaker TG

– speaker TG Danny McBride – Fred McDade

– Fred McDade Pierre Coffin – Mark/Tim/Phil

– Mark/Tim/Phil Ken Jeong – scienziato

I doppiatori italiani:

Max Giusti – Gru

– Gru Edoardo Stoppacciaro – Vector

– Vector Nanni Baldini – dottor Nefario

– dottor Nefario Manuela Andrei – madre di Gru

– madre di Gru Alessandro Budroni – signor Perkins

– signor Perkins Angela Brusa – signorina Hattie

– signorina Hattie Rossa Caputo – Margo

– Margo Veronica Benassi – Edith

– Edith Arianna Vignoli – Agnes

– Agnes Franco Mannella – Fred McDade

Cattivissimo me film: trailer

Ecco il trailer del film:

Cattivissimo me film: streaming

Come fare per vedere Cattivissimo me in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 5 ottobre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

