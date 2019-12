Stasera in tv 5 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 5 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 5 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 5 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Storia di Nilde

Questa sera su Rai 1 va in onda in prima tv Storia di Nilde, docu-fiction che racconta la storia della prima presidente donna della Camera dei Deputati, interpretata da Anna Foglietta.

Trama: I primi passi in politica, l’adesione alla Resistenza, la partecipazione all’Assemblea Costituente (dove fece valere alcune importanti istanze progressiste, come la proposta di far accedere le donne alla Magistratura) e ancora l’inizio dell’attività parlamentare. Tra fiction pura, materiali di repertorio e testimonianze illustri, Storia di Nilde racconta i momenti più importanti della vita politica e privata di Nilde Iotti, prima donna ad essere eletta Presidente della Camera dei Deputati, carica che ha ricoperto ininterrottamente dal ’79 al ’92.

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Biancaneve

Questa sera su Rai 2 va in onda Biancaneve, film fantastico del 2012 che racconta una delle più celebri e amate fiabe con protagonista Julia Roberts.

Trama: Ossessionata dalla propria bellezza, dal potere e dall’idea di poter divenire la consorte del giovane principe Andrew, la Regina chiede costantemente al suo specchio magico chi sia la più bella del reame, ma un giorno ottiene una risposta inaspettata: la detentrice di tale appellativo è Biancaneve, la figlia di primo letto del re che aveva sposato e che lei ha tenuto mal volentieri tra le mura del castello dopo la morte del padre. Inferocita, chiede al suo fedele servo di portare la ragazza nel bosco e di ucciderla ma, riuscita a scappare, Biancaneve trova rifugio presso la casa di un gruppo di nani, piccoli ma esperti ladri, disposti a tutto pur di aiutarla nel riprendersi il regno sottrattole.

Ecco il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Stati Generali

Questa sera su Rai 3 il terzo appuntamento con Serena Dandini, tornata su Rai 3 con un nuovo show in cui la conduttrice, insieme alla sua squadra di comici, mette in scena – tra fantasia, satira politica e di costume e incursioni nella realtà – la situazione del nostro Paese in questo tumultuoso passaggio tra il 2019 e il 2020.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio, il talk show di approfondimento sulle diverse tematiche di attualità condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 5 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Adrian

Su Canale 5 stasera torna Adrian, lo show di Adriano Celentano, con l’ultima puntata.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Adrian: ospite Marco Mengoni

GUIDA TV 5 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Hunter’s Prayer – In fuga

Su Italia 1 questa sera va in onda Hunter’s Prayer – In fuga, film thriller con Sam Worthington.

Trama: Lucas, un killer solitario, viene ingaggiato per uccidere la giovane Ella. Quando però arriva il momento non se la sente di sparare e il piano fallisce, mettendo in moto un perverso gioco del gatto col topo. Assassino e vittima sono ora entrambi condannati a morte e quindi costretti a formare una difficile alleanza, mentre vengono braccati in tutta Europa. La loro unica speranza di sopravvivenza e’ quella di fermare coloro che hanno ucciso barbaramente la famiglia di Ella e di assicurarli alla giustizia.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 5 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento sui principali fatti di attualità condotto come sempre da Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 5 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 64 Prima TV

21:30 – Spider-Man: Homecoming

Su Tv8 questa sera va in onda Spider-Man: Homecoming, con Tom Holland e Michael Keaton.

Trama: Tom Holland interpreta l’Uomo Ragno nella pellicola con Michael Keaton e Robert Downey Jr. Reduce dall’esperienza con gli Avengers, Spider-Man difende l’umanità dagli artigli dell’Avvoltoio.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Finding Steve Mc – Queen Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Finding Steve Mc – Queen, con Travis Fimmel e Rachael Taylor.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 5 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:30 – Di Canio Premier Special

21:00 – Gran Galà del Calcio AIC

Su Sky Sport Uno stasera va in onda il Gran Galà del Calcio organizzato dall’Associazione Italiana Calcio.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – X Factor 2019 Live 7

Questa sera su Sky Uno torna X Factor, il talent show canoro più seguito d’Italia. Questa sera il settimo Live: è la semifinale, tra i grandi ospiti Tiziano Ferro.

