Adrian, anticipazioni e ospiti dell’ultima puntata del 5 dicembre

Questa sera, giovedì 5 dicembre, su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Adrian, lo show che anticipa la serie animata di Adriano Celentano in cui il Molleggiato si esibisce sul palco insieme a tanti ospiti.

Ed è stato proprio lo show iniziale, molto più degli episodi della serie cartoon, a coinvolgere la più ampia fetta del pubblico Mediaset: dopo essere stato sospeso lo scorso anno per via di un audiance poco soddisfacente e per le precarie condizioni di salute di Celentano, Adrian questa volta è tornato con un volto “rinnovato” anche se non ha toccato, nemmeno questa volta, grandi picchi di share.

Ma quali saranno gli ospiti di questa ultima puntata di Adrian? Vediamo di seguito le anticipazioni.

Gli ospiti di stasera

Ospiti davvero speciali per questo gran finale di Adrian. Sul palco dello show di Celentano salirà infatti Marco Mengoni, affermato artista della scena musicale italiana, e i due emozioneranno il pubblico cantando insieme un brano.

Uno dei simboli della storia musicale del nostro Paese e un cantante che rappresenta le scena attuale di nuovo insieme, dopo la collaborazione che ha dato vita a La Casa Azul, per una performance imperdibile.

Adrian anticipazioni del 5 dicembre: “A giovedì, Adriano!”

Mengoni, in vista della puntata di stasera, ha scritto sul suo profilo Facebook: “Sarà un onore venirti a trovare e dividere il palco con te. A giovedì, Adriano!”. Il cantante originario di Viterbo poi partirà per il suo Atlantico Tour, un viaggio “artistico” per l’Europa già cominciato e che terminerà il prossimo 18 dicembre con l’ultima tappa: Londra.

La serata proseguirà poi con tanta musica e i brani dello storico repertorio di Celentano. Ad accompagnare le canzoni del Molleggiato l’orchestra diretta da Fio Zanotti.

Dove eravamo rimasti: il riassunto delle prime quattro puntate

Adrian vi aspetta stasera, 5 dicembre 2019, con l’ultima puntata, dalle 21.20 su Canale 5.

