Biancaneve: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai2

Questa sera, giovedì 5 dicembre, in prima serata su Rai 2 va in onda Biancaneve, film del 2012 per la regia di Tarsem Singh. La pellicola, liberamente ispirata alla fiaba folkloristica Biancaneve e i sette nani, è stata candidata agli Oscar 2013 nella categoria miglior costumi e vede come protagonisti Lily Collins, Julia Roberts, Armie Hammer e Sean Bean.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Biancaneve film: la trama

Liberamente ispirata alla favola “Biancaneve e i sette nani”, la pellicola racconta la storiaa di un Re che, rimasto vedovo, prende in moglie Clementianna (Julia Roberts), la donna più bella di tutto il reame. Tuttavia la bellezza di Clementianna è pari solo alla sua perfidia e ben presto, grazie alla magia nera, eliminerà il Re per usurparne il trono.

Diventata sovrana indiscussa, Clementianna decide di segregare la povera figlia del Re, Biancaneve (Lily Collins), nel palazzo mentre il popolo inizia ad essere tassato oltremisura. Nella disperata situazione, un giorno, ormai diventata maggiorenne, la principessa Biancaneve decide di sfidare gli ordini della regina e uscire dalle mura per vedere con i suoi occhi quale sia la situazione del regno. Lungo la strada la principessa si imbatterà nell’affascinante principe Alcott (Armie Hammer) ed il suo scudiero, che nel sentiero verso il palazzo sono stati saccheggiati dai banditi. La principessa si offrirà di aiutarli e salutarli, proseguendo per la sua strada.

Quando il giovane principe giunge al palazzo della regina, questa viene colpita dalla sua bellezza e progetta di sposarlo. Sfortunatamente per lei Biancaneve riuscirà ad imbucarsi al ballo organizzato in onore di Alcot, sperando di ottenere da lui l’aiuto necessario per sconfiggere Clementianna e riprendersi il regno.

La regina allora, vedendoli insieme, si adirerà e ordinerà al suo consigliere di portare Biancaneve nella foresta per darla in pasto alle bestie. Biancaneve però riuscirà a salvarsi da quella tragica fine e scappando si imbatterà in un gruppo di nani ribelli, i sette nani. Da quel momento, grazie ai suoi nuovi amici, Biancaneve troverà il coraggio di lottare contro la regina con la speranza di salvare il suo popolo.

Biancaneve film: il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Lily Collins – Biancaneve

– Biancaneve Julia Roberts – La regina Cattiva / Specchio Magico

– La regina Cattiva / Specchio Magico Armie Hammer – Principe Andrew Alcott

– Principe Andrew Alcott Nathan Lane – Brighton

– Brighton Sean Bean – Il re

– Il re Mare Winningham – La panettiera Margaret

– La panettiera Margaret Michael Lerner – Il barone

– Il barone Robert Emms – Renbock

– Renbock Mark Povinelli – Mezzapinta

– Mezzapinta Danny Woodburn – Grimm

– Grimm Jordan Prentice – Napoleone

– Napoleone Ronald Lee Clark – Risata

– Risata Sebastian Saraceno – Lupo

– Lupo Martin Klebba – Macellaio

– Macellaio Joe Gnoffo – Mangione

Biancaneve film: il trailer

Ecco il trailer del film:

Biancaneve film: diretta tv e streaming

Dove vedere il film Biancaneve? La pellicola va in onda in prima visione stasera, giovedì 5 dicembre 2019, su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming