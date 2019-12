Stati Generali, le anticipazioni della terza puntata in onda su Rai 3

Arriva il terzo appuntamento con Serena Dandini e il suo Stati Generali, un programma che racconta l’attualità in chiave ironica e frizzante grazie alla presenza di tanti volti del mondo dello spettacolo. Come ogni giovedì, il programma va in onda in prima serata su Rai 3 e prevede diversi ospiti.

La Dandini, come ogni settimana, si circonderà di un cast fisso e ospiti occasionali.

Di seguito, le anticipazioni della terza puntata di Stati Generali, in onda giovedì 5 dicembre 2019 in prima serata su Rai 3.

Tutto sul programma di Serena Dandini: Stati Generali su Rai 3

Stati Generali, le anticipazioni: gli ospiti della terza puntata

Tra gli ospiti di questa terza puntata di Stati Generali vediamo il ritorno di Sabina Guzzanti: con la sua imperdibile “Piripacchia del Pd” offrirà uno sguardo da dentro ai tormenti del PD.

Ospite di Stati Generali stasera sarà la ex presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini, che parlerà del fenomeno degli “haters” della rete. La Boldrini è stata vittima in prima persona di attacchi d’odio manifestati in rete e condividerà la sua esperienza nel programma della Dandini e, insieme alla scrittrice Michela Murgia, spiegherà quali sono le giuste contromisure da prendere perché nessuno debba più sottostare a queste aggressioni senza volto.

In più stasera si alzeranno dal pubblico dell’assemblea degli Stati Generali gli “iscritti a parlare”: Ascanio Celestini, Annagaia Marchioro e Francesco De Carlo.

Un altro ospite d’eccezione a Stati Generali questa sera è il cantautore Vano Fossati, raramente presente in tv.

Stati Generali, le anticipazioni della terza puntata

Anche in questa terza puntata di Stati Generali vedremo Martina Dell’Ombra (aka Federica Cacciola) cimentarsi nel musical. Neri Marcoré, che fa parte a sua volta del cast fisso, invece dopo Conte imiterà il leader russo Putin.

Lucia Ocone invece si calerà nelle vesti di Winona la Rider e e l’annunciatrice anni ’80 de “l’Almanacco del giorno dopo”, lavoratrice multitasking della new economy e la Signorina Vaccaroni di Cinzia Leone invece accompagnerà gli spettatori nel baratro dell’economia.

Edoardo Ferrario invece sarà Massimo Stima, un astro nascente del sondaggismo, mentre Alessandro Di Battista un astro calante del Movimento 5 Stelle.

Germana Pasquero sarà Franca Leosini alle prese con la “Storia Maledetta” di Luigi Di Maio.

Nella puntata di questa sera di Stati Generali poi vedremo anche Rocco Tanica ed Elio interpretare nuovamente il duo Legge e Bacchelli, portando una ventata di cultura musicale nel programma di Rai 3.

La nuova puntata di “Ai confini de tipo adesso” dei The Pills si rivolge al popolo delle serie Tv, mentre le Sbratz esplorano gli oscuri poteri delle Mamme.

Stati Generali vi aspetta giovedì 5 dicembre 2019 in prima serata, ore 21:20, su Rai 3.