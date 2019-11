Stasera in tv 30 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 30 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 30 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 30 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Una Storia da Cantare – Lucio Battisti

Questa sera su Rai 1 il secondo dei tre appuntamenti con Una storia da cantare, uno speciale sulle più belle canzoni di alcuni storici artisti italiani. La puntata di stasera è dedicata al compianto Lucio Battisti. Un’occasione per proporre un racconto biografico dei personaggi più grandi della canzone italiana e, attraverso i loro versi, scoprire un po’ di più la storia di tutti noi.

Una storia da cantare, l’ultima puntata dedicata a Lucio Battisti: gli ospiti

RAI 2

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Nel nome del padre

20:30 – TG2

21:05 – The Good Doctor

Questa sera su Rai 2 tornano in replica gli episodi della prima stagione della fiction The Good Doctor: le puntate di stasera sono “Sette motivi”, “Nei panni dell’altro” e “L’abito non fa il monaco”.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Le parole della settimana

21:45 – Città segrete – Vienna

Questa sera su Rai 3 va in onda, dopo il successo della scorsa stagione, la seconda delle quattro nuove puntate di Città segrete, il programma di Corrado Augias alla scoperta dei segreti delle grandi città. Un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi di grandi centri urbani che crediamo di conoscere, ma di cui in realtà abbiamo scoperto ancora solo la superficie. La puntata di stasera è dedicata a Vienna.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Bernadette: miracolo a Lourdes

Su Rete 4 va in onda

Trama: È la storia vera di Bernadette Soubirou, ragazzina povera e illetterata che presso la grotta di Massabielle, ha la visione di una Signora. L’evento raccoglie i dubbi e la devozione prima di Lourdes e poi di tutta la Francia. Il film mette l’accento sul discredito e le difficoltà che la ragazza ha dovuto subire, venendo tacciata a volte di frode e a volte di squilibrio. Un po’ alla volta le autorità ecclesiastiche e politiche abbracciano la sua causa, portando Lourdes a diventare quello che è oggi.

STASERA IN TV 30 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Tu si que vales

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Tu si que vales, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con una giuria d’eccezione formata da Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Teo Mammucari.

GUIDA TV 30 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Il cacciatore e la regina di ghiaccio

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Il cacciatore e la regina di ghiaccio, con Chris Hemsworth e Charlize Theron.

Trama: Molto tempo prima che scatenasse le sue ire su Biancaneve, la malefica regina Ravenna ha visto in silenzio come la sorella Freya sia stata tradita e sia fuggita dal regno per lo strazio. Grazie alla capacità che ha di congelare qualsiasi nemico, Freya ha trascorso diversi decenni in un palazzo d’inverno circondandosi di una legione di cacciatori, tra cui Eric e la guerriera Sara. Quando viene a sapere della morte della sorella, Freya chiede ai suoi rimanenti soldati di riportare lo Specchio magico all’unica strega che potrebbe sfruttarne a pieno i poteri. Ravenna, però, viene da lei resuscitata e la sua ricomparsa in scena permetterà alle due malvagie sorelle di riversare sulla loro Terra tutto il male di cui sono capaci. Solo Eric e Sara, oramai banditi, potranno intralciare i loro piani.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 30 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – The Queen – La Regina

Questa sera su La 7 è in programmazione il film The Queen – La Regina, con Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell, Sylvia Syms.

Trama: Dramma storico biografico sulla regina Elisabetta II di Inghilterra. In particolare il film narra del difficile periodo che investì la famiglia reale dopo la morte di Diana. Helen Mirren vinse l’Oscar per la sua interpretazione.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 30 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – A Christmas Melody

Su Tv8 questa sera va in onda in prima tv il film A Christmas Melody, con Mariah Carey e Lacey Chabert.

Trama: Kristin, bella ed elegante donna da poco divorziata, è una stilista di talento oltre che madre della giovanissima Emily. Costretta a chiudere la sua piccola boutique di Manhattan per far ritorno nella natia cittadina in Ohio, deve vivere nell’ex casa dei genitori quando si imbatte in Melissa, la rivale dei tempi del liceo. Presidente dell’associazione insegnanti-genitori, Melissa farà di tutto per rendere la vita impossibile a Kristin ma la donna e la figlia troveranno un valido supporto nel maestro di canto Danny e in zia Sarah, proprietaria di un bar.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – La verità, vi spiego, sull’amore

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film La verità, vi spiego, sull’amore, con Ambra Angiolini, Massimo Poggio e Carolina Crescentini.

Trama: Ambra Angiolini e Carolina Crescentini nella commedia tratta dal romanzo della blogger Enrica Tesio. Lasciata dal compagno dopo sette anni, una donna tenta di rimettere ordine nella propria vita.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 30 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:20 – Brescia – Atalanta

20:40 – Serie A F: Juventus – Fiorentina (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda lo scontro della Serie A femminile tra Juventus e Fiorentina.

SKY UNO

19:40 – Antonino Chef Academy Ep. 2

21:15 – X Factor 2019 sesto Live

Questa sera su Sky Uno va in onda in replica il sesto Live di X Factor 2019, andato in scena giovedì sera in diretta.

Il riassunto del sesto live di X Factor

