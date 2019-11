Una storia da cantare Lucio Battisti: l’ultima puntata della trasmissione di Rai 1 dedicata ai grandi della musica

Dopo Fabrizio De André e Lucio Dalla, si chiude in bellezza con Lucio Battisti. Ultimo appuntamento con Una storia da cantare, la trasmissione che per tre sabati sera ha accompagnato il pubblico di Rai 1 raccontando tre giganti della musica italiana.

La puntata di stasera è appunto dedicata a Lucio Battisti, il cantante di Poggio Bustone che ha scritto in coppia con Mogol alcune delle canzoni più belle di sempre, innovando nello stile e nel modo di cantare. Versi e melodie semplici ma ancora attuali, che hanno svecchiato il modo di comporre dell’epoca, portando la musica italiana nella modernità.

Brani rimasti nell’immaginario collettivo e conosciuti anche dai più giovani, come dimostra l’enorme successo che Battisti sta avendo nelle ultime settimane, da quando cioè le sue canzoni sono finalmente disponibili su Spotify.

Una storia da cantare è condotta da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli. Appuntamento dalle 21.25 su Rai 1. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 30 novembre di Una storia da cantare dedicata a Lucio Battisti? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Gli ospiti della puntata di stasera di Una storia da cantare

Canzoni destinate a rimanere nella storia, che hanno fatto il successo anche di altri artisti. Lucio Battisti ha realizzato capolavori senza tempo che, con pochissimi accordi, raccontavano come nessun altro la vita e l’amore degli italiani. Tanti ospiti renderanno omaggio al cantante di Poggio Bustone, scomparso nel 1998.

Non poteva mancare Mogol: i due hanno composto un sodalizio artistico unico e irripetibile. Le melodie di Battisti si fondevano alla perfezione con le parole di Mogol, sfornando così un successo dietro l’altro: da Mi ritorni in mente a Non è Francesca, passando da Emozioni ad Acqua azzurra, acqua chiara, fino a Un’avventura.

A raccontare il genio di Battisti saranno proprio le sue canzoni, che tutti anche involontariamente ci siamo trovati a cantare. Basta pensare alle tante espressioni divenute comuni e che sono in realtà versi dei suoi brani, come “lo scopriremo solo vivendo” o “tu chiamale se vuoi emozioni”.

Ad una storia da cantare ci saranno vari ospiti che reinterpreteranno i successi di Lucio Battisti. Tra questi Maurizio Vandelli, il leader dell’Equipe 84, che portò al successo 29 settembre, o Patty Pravo, che cantò molte canzoni di Mogol-Battisti, come Il paradiso e Ragazzo triste. Ecco l’elenco completo degli ospiti di stasera, 30 novembre 2019.

Patty Pravo,

Maurizio Vandelli,

Roberto Vecchioni,

Edoardo Bennato,

Jack Savoretti,

Morgan,

Arisa,

Francesco Pannofino,

Luca Barbarossa,

Fausto Leali,

Shel Shapiro,

Le Vibrazioni,

Nicky Nicolai,

Coma Cose,

Fulminacci,

Decibel

Una storia da cantare – Lucio Battisti vi aspetta sabato 30 novembre 2019 in prima serata, a partire dalle 21:25, su Rai 1.