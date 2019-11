Una storia da cantare, la terza puntata dedicata a Lucio Battisti: gli ospiti

L’ultimo appuntamento con Una storia da cantare è dedicato a Lucio Battisti: anche stasera tanti ospiti eseguiranno le sue canzoni per rendere omaggio a un genio senza tempo. Il sodalizio artistico con Mogol ha innovato la musica italiana, portandola nella modernità. svecchiando stili di scrittura, accordi, melodie, temi. Un grande innovatore che ha scritto capolavori senza tempo, ancora oggi conosciuti e cantati anche dai più giovani.

Con la sua voce particolare ed un’incredibile capacità interpretativa, Battisti ha raccontato l’amore e la quotidianità, in un’epoca in cui dovevi essere per forza schierato politicamente. Il suo disimpegno, le sue melodie orecchiabili, caratterizzate da pochi accordi, rendevano i suoi brani subito familiari.

Le anticipazioni della puntata di stasera di Una storia da cantare

Le parole del poeta Mogol, poi, si univano perfettamente alle note scritte da Lucio, creando un’alchimia irripetibile. Per questo dopo De André e Dalla l’ultimo appuntamento con Una storia da cantare è dedicato a Lucio Battisti.

Canzoni che tutti ci troviamo a canticchiare. Basta pensare alle tante espressioni divenute comuni e che sono in realtà versi dei suoi brani, come “lo scopriremo solo vivendo” o “tu chiamale se vuoi emozioni”.

A condurre questo speciale sono nuovamente Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli. Appuntamento dalle 21.25 su Rai 1. Ecco tutti gli ospiti che prenderanno parte alla puntata di oggi.

Una storia da cantare, gli ospiti dell’ultima puntata dedicata a Lucio Battisti: da Patty Pravo a Maurizio Vandelli

Tanti gli artisti che prendono parte a Una storia da cantare di stasera, 30 novembre 2019. In primo piano Patty Pravo e Maurizio Vandelli, che hanno cantato alcune delle canzoni della coppia Mogol-Battisti, come Il paradiso e 29 settembre. Inoltre in studio non poteva mancare lo stesso Mogol.

Potrebbero interessarti Una storia da cantare: l’ultimo appuntamento è dedicato a Lucio Battisti Il cacciatore e la regina di ghiaccio: trama, cast e trailer del film su Italia 1 Fabio Fazio, la Rai versa alla sua società 11 milioni di euro l’anno

Ecco l’elenco completo degli ospiti di Una storia da cantare dedicata a Lucio Battisti:

Patty Pravo,

Maurizio Vandelli,

Roberto Vecchioni,

Edoardo Bennato,

Jack Savoretti,

Morgan,

Arisa,

Francesco Pannofino,

Luca Barbarossa,

Fausto Leali,

Shel Shapiro,

Le Vibrazioni,

Nicky Nicolai,

Coma Cose,

Fulminacci,

Decibel

Artisti di vario genere che reinterpreteranno i grandi successi di Battisti. Un’occasione per conoscere più a fondo non solo il cantante Battisti, ma anche l’uomo. Le sue fragilità, le sue certezze e tutto ciò che ha contribuito e renderlo unico e grande, quasi immortale.

Una storia da cantare – Lucio Battisti vi aspetta sabato 30 novembre 2019 in prima serata, a partire dalle 21:25, su Rai 1.