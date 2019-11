Città segrete – Vienna, Corrado Augias torna su Rai 3: le anticipazioni

Ha debuttato lo scorso sabato, 23 novembre, la nuova attesa stagione di Città segrete di Corrado Augias, quando il giornalista e conduttore ha fatto tappa a Mosca. Stasera – 30 novembre 2019 – è invece il turno di Vienna, la seconda delle quattro tappe del suo viaggio in compagnia dei telespettatori di Rai 3.

Dopo il successo dello scorso anno, quando Augias ha mostrato al pubblico della rete di Viale Mazzini quattro gioielli come Parigi, Londra, Gerusalemme e Roma, il giornalista ha infatti deciso di fare rotta in altre quattro splendide città: oltre alle già citate Mosca e Vienna, nelle prossime settimane il programma di Rai 3 andrà anche a Venezia e (nuovamente) a Roma.

I telespettatori verranno proiettati in un viaggio ricco di spunti, con storie e personaggi diversi, luoghi indimenticabili e misteriosi: piazze, monumenti, opere d’arte, palazzi ed enigmi, tutti raccontati con l’inconfondibile stile della narrazione di Corrado Augias.

In attesa della messa in onda del programma, prevista per stasera alle 21:45 su Rai 3, vediamo le anticipazioni di Città segrete – Mosca.

Città segrete – Vienna, le anticipazioni della puntata di stasera

Nel suo programma, ogni puntata, Corrado Augias basa il racconto su un personaggio o una vicenda legata alla città in cui si trova: un filo conduttore che permette al narratore di raccontare i più grandi segreti di una città, anche saltando da un’epoca all’altra.

Questa volta “l’incontro” sarà con uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, Beethoven, e con il padre fondatore della psicanalisi, Sigmund Freud. Non solo: lo scrittore non potrà che parlare anche di un celebre (non per buone cose, purtroppo) austriaco come Adolf Hitler, e del pilota recentemente scomparso Niki Lauda. Autore del romanzo Quel treno da Vienna, Augias porterà sul piccolo schermo anche il racconto della “sua” Vienna, per una puntata davvero imperdibile.

Città segrete, gli altri appuntamenti

Come già anticipato, saranno ben quattro gli appuntamenti con Città segrete di Corrado Augias. Dopo la prima puntata dedicata a Mosca, infatti, ci saranno altre tre puntate con al centro le città di Vienna, Venezia e Roma.

A Vienna, come già anticipato, si passerà da Beethoven a Hitler, da Freud a Niki Lauda. A Venezia si spazierà da Casanova a Tiziano, da Raul Gardini fino allo storico concerto dei Pink Floyd in laguna. Infine Roma. La Città eterna rivivrà nelle sue mille storie: da Marco Aurelio alla Repubblica romana, fino al rastrellamento del ghetto.

Augias accompagnerà il telespettatore non solo in esterna sui luoghi e le vie della città, ma terrà il filo del racconto anche immerso in uno studio virtuale, una sorta di grande “terrazza” affacciata sulla città, tra oggetti 3D e mappe virtuali.

L’appuntamento con Corrado Augias e il suo Città segrete è per ogni sabato, a partire dal 23 novembre 2019, alle 21:45 su Rai 3.

