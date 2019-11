Il cacciatore e la regina di ghiaccio: trama, cast e trailer del film su Italia 1

Questa sera, sabato 30 novembre 2019, in prima serata su Italia 1 va in onda Il cacciatore e la regina di ghiaccio, film del 2016 per la regia di Cedric Nicolas-Troyan. La pellicola, che vede come protagonisti Chris Hemsworth e Charlize Theron, è un prequel\spin-off\sequel del film del 2012 Biancaneve e il cacciatore. Entrambi i film sono ispirati alla fiaba di Biancaneve dei fratelli Grimm, mentre quest’ultimo in particolare è anche liberamente ispirato alla fiaba La regina delle nevi di Hans Christian Andersen.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio film: la trama

Molto tempo prima che la lama di Biancaneve trafiggesse la regina cattiva Ravenna, sua sorella Freya (Emily Blunt) era stata vittima di un terribile tradimento e per questo aveva deciso di lasciare il Reame. Possedendo il dono di poter congelare ogni suo nemico, la giovane Regina dei Ghiacci aveva trascorso decenni in un lontano palazzo innevato, formando una legione di letali cacciatori, tra cui Eric e la guerriera Sara (Jessica Chastain), per scoprire infine che i suoi due prediletti avevano contravvenuto al suo unico dettame: chiudere per sempre il cuore ai sentimenti. Venuta a conoscenza della scomparsa della sorella, Freya chiama a sé i soldati ancora al suo fianco per restituire lo Specchio delle Brame all’unica strega ancora in grado di gestirne il potere. Dopo aver scoperto di poter resuscitare Ravenna dagli abissi dorati, le due malvage sorelle con la loro forza oscura rappresentano una doppia minaccia per le Terre incantate. Le armate sembrano inarrestabili, ma ci penseranno i cacciatori esiliati per aver contravvenuto alla regola principale della loro Regina a capovolgere la situazione, unendo le forze.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio film: il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Chris Hemsworth – Eric, il cacciatore

– Eric, il cacciatore Charlize Theron – Ravenna, la regina cattiva

– Ravenna, la regina cattiva Emily Blunt – Freya, la regina di ghiaccio

– Freya, la regina di ghiaccio Jessica Chastain – Sara, la guerriera

– Sara, la guerriera Nick Frost – Nion

– Nion Sam Claflin – Re William

– Re William Rob Brydon – Gryff

– Gryff Alexandra Roach – Doreena

– Doreena Colin Morgan – Duca di Blackwood

– Duca di Blackwood Sheridan Smith – Bromwyn

– Bromwyn Sam Hazeldine – Leifr

Il cacciatore e la regina di ghiaccio film: trailer

Ecco il trailer del film:

Il cacciatore e la regina di ghiaccio film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Il cacciatore e la regina di ghiaccio in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 30 novembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

