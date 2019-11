Tu si que vales 2019: le anticipazioni della settima puntata di stasera, 30 novembre

Come ogni sabato torna anche stasera – 30 novembre 2019 – un nuovo appuntamento con Tu sì que vales, il programma di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez, l’ex giocatore di rugby Martin Castrogiovanni e il campione del mondo di MMA Alessio Sakara: le anticipazioni annunciano ancora una volta una puntata ricca di sorprese e divertimento.

Ancora una volta, infatti, tornerà la giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti: a loro il compito di decidere se i vari talenti (o presunti tali) che si presentano sul palco del programma di Canale 5 saranno o meno all’altezza di accedere alle fasi successive del gioco. La finale, infatti, è sempre più vicina. E come sempre ci sarà la bellissima Sabrina Ferilli, rappresentante della giuria popolare formata da cento votanti presenti in studio, che con le loro preferenze possono radicalmente cambiare le sorti dei protagonisti in gara.

Tutto quello che c’è da sapere su Tu si que vales 2019

Pronti a gustarvi una nuova, spassosa puntata? Nell’attesa, vediamo le anticipazioni della puntata di stasera di Tu sì que vales.

Le anticipazioni della sesta puntata del 30 novembre

Cosa vedremo quindi stasera a Tu sì que vales? Non mancheranno tante nuove esibizioni degli aspiranti concorrenti, che faranno di tutto per convincere i quattro giudici a farsi accettare nel programma. Giocolieri, imitatori, cantanti, acrobati, maghi. Ce n’è per tutti i gusti. Tra loro ci saranno veri e propri talenti, ma anche dei dilettanti che si presenteranno solo per far divertire il pubblico (e arrabbiare i giudici).

Per questi ultimi, anche se non dovessero convincere gli altri giudici, c’è Gerry Scotti, sempre ben felice di accogliere i concorrenti meno capaci sul suo furgone, in quella che ormai è la celebre “Scuderia Scotti”.

Appuntamento dunque stasera, 30 novembre 2019, su Canale 5 con la settima puntata di Tu si que vales a partire dalle 21.20.

