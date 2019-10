Tu sì que vales 2019, Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare

Tra le novità di Tu sì que vales 2019 c’è sicuramente lei: Sabrina Ferilli, una delle attrici più iconiche della tv italiana, è pronta a sbarcare in uno dei talent show più amati degli ultimi anni. Sarà lei, infatti, a prendere il posto di Iva Zanicchi (che a sua volta aveva raccolto il testimone da Mara Venier) nel delicato ruolo di rappresentante della giuria popolare del programma.

Riparte stasera, sabato 19 ottobre 2019, la sesta edizione di Tu sì que vales, che vede alla conduzione ancora una volta il trio composto dalla bellissima Belen Rodriguez, l’ex giocatore di rugby Martin Castrogiovanni e il campione del mondo di arti marziali miste Alessio Sakara.

Confermatissimo il format, con una serie di concorrenti che si alternano sul palco, esibendosi in quello che sanno fare meglio. Non ci sono limiti, né di età (possono partecipare persone da 0 a 99 anni), né sulla performance (ci si può esibire in qualsiasi disciplina, dal canto alla danza, dagli sport estremi alla magia). L’unico obiettivo è quello di convincere, con la propria prestazione (ma in alcuni casi basta la simpatia) i quattro giudici: Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti.

Basta la maggioranza dei voti per passare alla fase successiva: ed è in questo momento che subentra la giuria popolare, guidata da Sabrina Ferilli. Dopo ogni esibizione, cento votanti presenti nel Teatro 8 negli studios Titanus Elios di Roma avranno la possibilità di esprimere un giudizio sulla performance del concorrente. Se la maggioranza darà un voto positivo, quello della giuria popolare sarà il quinto voto espresso dopo quelli di Zerbi, De Filippi, Mammucari e Scotti.

Sabrina Ferilli con i talent show ha sviluppato ormai una certe dimestichezza: basti pensare che, tra il 2013 e il 2016, ha fatto parte della giuria fissa di quattro edizioni consecutive di Amici di Maria De Filippi. Su Canale 5, l’attrice – che nella sua lunga carriera ha vinto, tra gli altri premi, cinque Nastri d’argento e un Globo d’oro – si è distinta per la sua simpatia e soprattutto per la sua capacità di realizzare siparietti molto divertenti insieme all’amica Maria De Filippi. Siparietti che, c’è da scommetterci, non mancheranno nemmeno a Tu sì que vales 2019.

L’appuntamento con il talent show è su Canale 5, ogni sabato da oggi – 19 ottobre 2019 – a partire dalle 21:20.

