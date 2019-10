Belen e Stefano De Martino verso il secondo matrimonio?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino verso il secondo matrimonio?

La showgirl argentina Belen Rodriguez e il marito Stefano De Martino starebbero pensando a un secondo matrimonio. Questa per lo meno è la voce che corre insistente. E a far pensare che la presentatrice e l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi siano vicini alle seconde nozze sono anche le diverse stories che lei, Belen, ha pubblicato in più occasioni su Instagram foto e stories in chiese e chiesette nei vari luoghi visitati durante le vacanze e i giorni lontano da Milano.

A rispondere alla domanda sulla possibilità di un secondo romantico matrimonio è la stessa showgirl. Belen Rodriguez è intervenuta nel corso del programma cult della mattina di Mediaset, Mattino 5, e ha sciolto ogni dubbio. O quasi.

Quando le viene chiesto di quelle foto in chiesa comparse su Istagram, la showgirl argentina ha risposto: “Non è un preventivo… Se ci sarà la proposta, il matrimonio ci sarà, sposerò Stefano”. Sembra proprio quindi che non ci sarà nessun secondo matrimonio tra Belen e Stefano De Martino, al momento, ma la showgirl lascia intuire che è tutto nelle mani del marito.

Belen Rodriguez è intervenuta durante una discussione che verteva su accordi tra paparazzi e vip rispetto a servizi fotografici “scomodi”. La showgirl ha chiamato in trasmissione per precisare che non le è mai capitato, ma che questo aspetto del successo l’ha messa spesso a dura prova.

Maurizio Sorge, fotografo, presente a Pomeriggio 5, ha affermato che non si è mai messo d’accordo con la showgirl argentina. Anzi, Sorge ha aggiunto che in più di un’occasione ha fotografato Belen su indicazione di Fabrizio Corona, ex della presentatrice, proprio nel periodo in cui erano fidanzati.

“Io decido come mamma e come signora di farmi un po’ da parte. Se io volevo dare 10 notizie nuove lo facevo, sinceramente queste notizie non le voglio dare. Basta sono serena, sono felice, lavoro un po’ davanti alle telecamere e un po’ dietro le quinte”, ha precisato Belen, sottolineando come ultimamente non le è capitato di ritrovarsi paparazzi sotto casa.

