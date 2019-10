Tu sì que vales streaming e diretta tv: dove vedere il talent show condotto da Belen Rodriguez

TU SI QUE VALES STREAMING TV – Dilettanti allo sbaraglio, grandi talenti, fantastiche sorprese e soprattutto tantissimo divertimento: sono gli ingredienti di Tu sì que vales, il celebre programma che si appresta a tornare sui nostri teleschermi con la sua sesta stagione.

Da stasera, sabato 19 ottobre 2019, riparte infatti la trasmissione, che vedrà ancora una volta alla conduzione i confermatissimi Belen Rodriguez, l’ex giocatore di rugby Martin Castrogiovanni e il campione del mondo di MMA Alessio Sakara. Confermata anche la formula del talent show, che vede susseguirsi sul palco artisti di tutte le età, tra 0 e 99 anni, che si esprimeranno nella forma d’arte che più li aggrada.

Tra le grandi conferme di quest’anno ci sono anche i quattro componenti della giuria, che saranno ancora una volta Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. La vera novità è rappresentata però dalla presenza di Sabrina Ferilli, nell’inedita veste di rappresentante della giuria popolare, formata da cento votanti presenti nel Teatro 8 negli studios Titanus Elios di Roma. L’attrice sostituirà Iva Zanicchi.

Curiosi di sapere dove vedere in tv e in streaming il talent Tu sì que vales? Siete nel posto giusto. Ecco tutte le informazioni.

Tu sì que vales streaming: dove vederlo in diretta tv

La sesta edizione di Tu sì que vales, come tutte le altre precedenti, va in onda su Canale 5. L’appuntamento è per ogni sabato, a partire dal 18 ottobre 2019, sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 21:20.

Potete trovare Canale 5 sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Tu sì que vales streaming: dove vederlo su pc, smartphone e tablet

Non sarete in casa durante la messa in onda del programma ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Tu sì que vales è disponibile anche in live streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Tu sì que vales fa parte di questo elenco: fin dal giorno dopo della messa in onda del programma, tutti gli appassionati potranno rivederlo su pc, smartphone e tablet in qualsiasi momento.