Stasera in tv 3 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 3 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 3 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 3 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – I Medici 3

Questa sera su Rai 1 va in onda la seconda puntata de I Medici 3, la serie kolossal che racconta le vicende della potente famiglia che dominò su Firenze nel 1400 giunta alla terza stagione.

Trama: A Napoli, Lorenzo prova con difficoltà a convincere il re Ferrante d’Aragona ad abbandonare l’alleanza col papa. E mentre il Magnifico, con l’aiuto della bellissima Ippolita Sforza, cerca di conquistarsi la fiducia del sovrano, Firenze resta sotto l’assedio delle truppe papali con il popolo e Clarice che temono di essere stati abbandonati. Per riuscire nella sua impresa Lorenzo mette a rischio la sua stessa vita.

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Come ti ammazzo il bodyguard

Questa sera su Rai 2 va in onda Come ti ammazzo il bodyguard, film action-comedy con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson.

Trama: Michael Bryce è una guardia del corpo impeccabile. Almeno fino a che un prestigioso cliente giapponese viene ucciso sotto i suoi occhi da un cecchino. Darius Kincaid è un sicario con una lunga scia di sangue alle spalle e un curioso codice morale. Solo quest’ultimo può testimoniare al tribunale dell’Aja contro Vladislav Dukhovich, ex presidente bielorusso e genocida, che ha sin qui eliminato tutti i potenziali testimoni. I due dovranno cooperare, non senza qualche problema di ego e di carattere.

Ecco il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Cartabianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano.

STASERA IN TV 3 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:21 – Wonder Woman

Su Canale 5 va in onda Wonder Woman, film fantastico con Gal Gadot e Chris Pine.

Trama: L’American Film Institute l’ha inserito tra i dieci migliori film del 2017. Diana, guerriera e regina delle Amazzoni, combatte con il pilota americano Steve Trevor lo spietato esercito tedesco.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 3 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:30 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata de Le Iene Show, con tanti servizi e divertimento assicurato.

PROGRAMMI TV 3 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 è in programmazione un nuovo episodio di DiMartedì, il programma di approfondimento sui principali fatti di attualità condotto come sempre da Giovanni Floris.

PROGRAMMI TV 3 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Il collezionista di ossa

Su Tv8 questa sera va in onda il film Il collezionista di ossa, film thriller con Denzel Washington e Angelina Jolie.

Trama: Si compie l’ennesimo efferato omicidio di un serial killer. Spietato e allo stesso tempo enigmatico, l’assassino mette in difficoltà la squadra omicidi, che è costretta a rivolgersi a Rhyme (Denzel Washington), un agente speciale costretto a letto da una tetraplegia causata quattro anni prima da un proiettile. Rhyme partecipa svogliatamente alle indagini fino a quando entra in sintonia con una giovane agente (Angelina Jolie) che diventa il suo braccio operativo…

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Quel bravo ragazzo

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Quel bravo ragazzo, con Herbert Ballerina e Tony Sperandeo.

Trama: Esilarante commedia con Herbert Ballerina, Enrico Lo Verso e Tony Sperandeo. Lo sprovveduto Leone, figlio segreto di un boss mafioso, sconvolge le regole della ‘famiglia’.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 3 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:40 – Serie A Remix 14a g.

21:15 – Di Canio Premier Special

Su Sky Sport Uno stasera va in onda uno speciale con Di Canio che racconta Sheffield, la città dove è nato il calcio moderno.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cremona

21:15 – Antonino Chef Academy Ep. 4

Questa sera su Sky Uno arriva un nuovo episodio del nuovo programma di Cannavacciuolo, Antonino Chef Academy.

