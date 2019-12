Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 3 dicembre 2019 su Rai 3

Nuovo appuntamento con Cartabianca, la trasmissione di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer. Nuovo scontro tra i talk politici del martedì sera, con l’agguerrita concorrenza di La 7 e Cartabianca: il programma di Rai 3 torna stasera, 3 dicembre, alle 21:20, Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi.

Come sempre spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo.

Vediamo intanto quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca, dalle 21.20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 3 dicembre

Nella puntata di stasera, 3 dicembre 2019, tanto spazio alla politica. In primo piano lo scontro tra i partiti sul Mes, il fondo salva-Stati, che rischia di spaccare il governo guidato da Giuseppe Conte. Si avvicinano poi le elezioni in Emilia-Romagna e Calabria, fissate per il 26 gennaio 2020. Un momento importante sia per i partiti di governo che per quelli d’opposizione, per valutare la propria forza e la tenuta dell’esecutivo.

Prende ormai sempre più piedi il movimento delle “sardine“, il movimento anti-Lega che ha invaso dapprima l’Emilia Romagna e poi il resto d’Italia, finendo per espandersi anche nel resto d’Europa. Quanto questo movimento influenzerà l’esito del voto. Se ne parlerà a Cartabianca, secondo le anticipazioni, grazie alla presenza di ospiti, giornalisti, politici e analisti.

L’intervista di TPI all’organizzatore delle Sardine di Roma

Importanti anche gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta sulla fondazione Open: che ricadute può avere sulla nuova formazione di Matteo Renzi ItaliaViva?

Di tutto questo e di molto altro si parlerà nel corso della trasmissione, a partire dalle 21.20.

Cartabianca, le anticipazioni: gli ospiti di questa sera

Gli ospiti di Cartabianca vengono annunciati nel corso del pomeriggio.

Potrebbero interessarti I Medici 3, trama e anticipazioni della seconda puntata in onda martedì 3 dicembre I Medici 3, trama e anticipazioni della seconda puntata in onda martedì 3 dicembre Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 3 dicembre 2019

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 3 dicembre 2019 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.