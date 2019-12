Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 3 dicembre 2019

Nuovo appuntamento con Le Iene Show, la trasmissione di Italia 1 in onda questa sera, martedì 3 dicembre 2019, in prima serata: come sempre, spazio a tanti servizi di vario genere, da quelli più divertenti ed allegri alle inchieste più complesse e articolate. Per questo c’è molta attesa nei fan per conoscere le anticipazioni.

Come ogni martedì, Le Iene è condotto dalla coppia Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Di seguito vediamo le anticipazioni della puntata di questa sera, martedì 3 dicembre 2019 su Italia 1.

Le Iene, le anticipazioni: i servizi della puntata di stasera, 3 dicembre

Nella puntata di questo martedì, a Le Iene Show si parlerà di un attesissimo servizio realizzato da Antonino Monteleone e Marco Occhipinti sul concorso all’Università di Caserta che ha permesso al premier Giuseppe Conte di ottenere la cattedra di professore ordinario di diritto privato. Verranno mostrati una serie di documenti inediti e clamorosi e si esaminerà la posizione del professor Guido Alpa, già mentore e amico di Giuseppe Conte, quale commissario d’esame.

Secondo i documenti a disposizione della trasmissione di Italia 1, Conte nel 2002 non avrebbe aperto un nuovo studio con Guido Alpa come indicato sul suo curriculum, e non sarebbe neanche stato in affitto al piano superiore dello stesso stabile a via Cairoli, dove Alpa aveva al piano di sotto un suo studio separato, come sostenuto in una lettera al direttore di Repubblica l’8 ottobre 2018.

Al contrario, l’avvocato Conte era domiciliato presso lo studio Alpa in via Sardegna, dove lo stesso Guido Alpa in un’intervista mai smentita racconta che il giovane Conte fosse suo ospite. Nel corso della puntata di oggi verrà dato modo al presidente del Consiglio di replicare.

Tra i servizi di oggi de Le Iene, secondo le anticipazioni, si tornerà a parlare di Chiara Biasi, l’influencer che qualche giorno fa proprio in uno scherzo del programma aveva detto: “Per 80mila euro non mi alzo nemmeno dal letto”. Una frase che ovviamente aveva suscitato grandi polemiche.

Lo scherzo di oggi vede invece protagonista il cantante Nek. Lui, sempre così disponibile, diventerà particolarmente nervoso a causa di quanto orchestrato dalla Iena CISCO. Spazio poi alla cronaca: svolte clamorosa sul caso Chicco Forti. Il governo fa sapere: “Non concedergli la grazia metterebbe a rischio i rapporti tra Italia e USA”.

Nei giorni scorsi ha fatto molto divertire la proposta di matrimonio all’interno del Parlamento: in realtà era tutto organizzato da tempo. Se ne parlerà in un servizio. Una delle storie che ha più emozionato durante la scorsa puntata delle iene è quella di Pino, un signora calabrese finito in manicomio anche se era sano. L’uomo adesso ha iniziato ad andare a scuola per imparare a leggere e scrivere.

Infine un emozionante servizio di Giulio Golia. Vedremo l’incontro tra Roberta e il fratello Luca: i due possono abbracciarsi per la prima volta dopo 50 anni. Appuntamento dunque stasera, martedì 3 dicembre 2019, con una nuova puntata de Le Iene, dalle 21.15 su Italia 1.

