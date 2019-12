I Medici 3: trama, cast e streaming della terza stagione della serie su Rai 1

Dopo tanta attesa, ecco I Medici 3: la serie tv kolossal sulla celebre famiglia che dominò Firenze nel Quattrocento torna con la terza stagione a partire da lunedì 2 dicembre. La prima serata di Rai 1 ospita dunque nuovamente, per quattro settimane e un totale di otto episodi, la fiction di grande successo ideata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer e con protagonista, nel ruolo di Lorenzo Il Magnifico, Daniel Sharman. Si tratta di una grande produzione internazionale, realizzata da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Altice Group e Big Light Productions, che vede un cast davvero ricco.

Con la regia di Christian Duguay, la nuova stagione de I Medici 3 si intitola “Nel nome della famiglia” e, come è possibile intuire, sarà incentrata sugli equilibri di una delle più grandi e potenti famiglie del Rinascimento. Non solo: come rivelato dal regista e dall’attore che lo interpreta, verrà approfondito il lato psicologico del personaggio di Lorenzo de’ Medici. “La terza serie de parte dal momento in cui Lorenzo capisce di essere un uomo con un grande potere, cresciuto e con tanti ricordi sedimentati. È attraverso il suo rapporto con i figli che capiamo il suo carattere”, ha infatti spiegato Sharman.

In attesa dell’inizio della prima puntata di questa terza stagione, che come anticipato va in onda su Rai 1 a partire dalle 21.25, vediamo tutto quello che c’è da sapere su I Medici 3: la trama, il cast (arricchito rispetto alle passate stagioni) e come vedere la serie in diretta tv e in streaming.

I Medici 3: la trama

Dove eravamo rimasti con I Medici 2? La seconda stagione della serie, incentrata sulla rivalità della famiglia Medici con quella dei Pazzi, era terminata con la famosa “Congiura dei Pazzi”, organizzata da Papa Sisto IV e in cui sia Jacopo che Francesco Pazzi avevano l’obiettivo di assassinare Lorenzo e suo fratello Giuliano nel duomo di Firenze. Obiettivo realizzato solo a metà, visto che a perdere la vita è stato solo Giuliano, il che spingerà Lorenzo nella terza stagione a vendicarsi.

Infatti, in questa terza stagione, come anticipato saranno le dinamiche familiari e di potere ad essere al centro delle intricate vicende, come anche il rapporto tra Il Magnifico e il frate domenicano Girolamo Savonarola e i suoi comizi di piazza volti a far ribellare il popolo contro la tirannia della ricca famiglia. I Medici, nonostante la guerra scatenata da Sisto IV, cercheranno di mantenere l’egemonia e, soprattutto a seguito della morte di Giuliano, Lorenzo sarà determinato a difendere i suoi cari dentro e fuori Firenze. Nel far questo, però, il protagonista si troverà a scontrarsi con sua moglie Clarice e a dover prendere scelte difficili, talvolta anche rinunciando agli ideali di un tempo. Il grave lutto della perdita di Giuliano De’ Medici verrà superato grazie alla scoperta dell’esistenza di Giulio, figlio naturale del defunto fratello di Lorenzo.

Nel frattempo proseguirà l’interesse di quest’ultimo per il mondo dell’arte, che continuerà a finanziare arrivando a conoscere anche artisti come Leonardo e un giovane Michelangelo.

Il cast

Ci sono delle new entry nel cast de I Medici 3: si tratta di Francesco Montanari, che interpreta il ruolo di Girolamo Savona, un personaggio particolarmente di rilievo in questa stagione; di Neri Marcorè, nei panni di Papa Innocenzo VIII, successore di Papa Sisto IV, e di Giorgio Marchesi, nelle vesti invece del nuovo nemico di Lorenzo Giacomo Spinelli. Infine, Johnny Harris sarà nella parte di Bruno Bernardi, nuovo consigliere del Magnifico.

Presente nel cast anche in questa stagione Alessandra Mastronardi nel ruolo di Lucrezia Donati, Synnøve Karlsen in quello di Clarice Orsini (la moglie di Lorenzo) e Aurora Ruffino nei panni di Bianca de’ Medici.

Il cast de I Medici 3

I Medici 3: Diretta tv e streaming

I Medici 3 arriva in prima serata su Rai 1 lunedì 2 dicembre 2019, disponibile alla visione a partire dalle ore 21:25. La terza stagione della famosa serie viene trasmessa sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, Rai 1, canale disponibile in chiaro al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire la fiction in diretta streaming può accedere alla piattaforma RaiPlay. Dopo aver effettuato la registrazione via e-mail o Facebook potrete sintonizzarvi sul programma di vostro interesse, in questo caso I Medici 3, e seguirlo tramite smartphone, pc o tablet.

Chi questa sera si perderà il film in diretta potrà infine recuperarne la visione in un secondo momento, cioè dal giorno successivo rispetto alla messa in onda, grazie alla funzione “on demand” di RaiPlay.