I Medici 3 cast: attori e personaggi della terza stagione della serie tv

Torna su Rai 1 da lunedì 2 dicembre I Medici 3, terza stagione della serie kolossal per la regia di Christian Duguay che racconta le vicende della grande e potente famiglia fiorentina che ha dominato su Firenze nel 1400. Con quattro prime serate e un totale di 8 nuovi episodi, I Medici 3 si intitola “Nel nome della famiglia” e, ripartendo dagli eventi che avevano segnato l’epilogo della seconda stagione, sarà incentrata in particolare sul personaggio di Lorenzo Il Magnifico, interpretato da Daniel Sharman, e sulle nuove vicende (o beghe) familiari.

La fiction, che va in onda come anticipato su Rai 1 a partire dalle 21.25, vede un cast arricchito da alcune new entry. Vediamo qui di seguito chi sono i nuovi personaggi de I Medici 3 e chi li interpreta.

Tutto quello che c’è da sapere su I Medici 3

Attori e personaggi della terza stagione

Nel rinnovato cast de I Medici 3 vediamo Francesco Montanari, attore romano arrivato al successo con la sua interpretazione del “Libanese” nella serie tv Sky Romanzo Criminale, nei panni di uno dei personaggi più rilevanti di questa terza stagione della serie tv: Girolamo Savonarola, frate domenicano che con i suoi comizi di piazza tenterà di istigare i fiorentini a una ribellione contro la tirannia della famiglia Medici.

Neri Marcorè presterà invece il volto a Papa Innocenzo VIII, il successore di Sisto IV (interpretato da John Lynch), mentre Giorgio Marchesi vestirà i panni di Giacomo Spinelli, il nuovo “nemico numero uno” di Lorenzo De’ Medici detto Il Magnifico. Infine nuovo nel cast è anche Johnny Harris, che in Medici 3 è Bruno Bernardi, il nuovo fidato consigliere di Lorenzo.

Torna a interpretare Lucrezia Donati, invece, la bella Alessandra Mastronardi. Completano il cast Synnøve Karlsen, nel ruolo della moglie di Clarice Orsini e Aurora Ruffino, in quello di Bianca de’ Medici. Bradley James, l’attore che fino alla seconda stagione della serie ha interpretato il ruolo di Giuliano, il defunto fratello di Lorenzo, comparirà anche in Medici 3 in alcuni flashback.

I Medici 3 va in onda in prima serata su Rai 1 a partire da lunedì 2 dicembre 2019.