Daniel Sharman, chi è l’attore che interpreta Lorenzo Il Magnifico ne I Medici 3

Daniel Sharman non è un volto nuovo per chi bazzica nel mondo delle serie tv. Prima di diventare Lorenzo il Magnifico nella celebre serie I Medici, Sharman ha dato prova di sé nella serie Teen Wolf e in seguito anche in The Originals: tali ruoli gli hanno permesso di puntare poi al ruolo di protagonista nella famiglia fiorentina più importante durante il Rinascimento.

La terza stagione de I Medici è arrivata su Rai 1 da lunedì 2 dicembre 2019 e andrà in onda con otto episodi. Ma chi è Daniel Sharman? E cosa sappiamo sul suo conto?

Daniel Sharman, la carriera: dalle serie ai film

Londinese doc, la carriera di Daniel è partita da bambino: il suo primo provino, arrivato a nove anni, era per la Royal Shakespeare Company ed è stato selezionato tra centinaia di bambini. Qui ha poi recitato in due commedie: The Park nel 1995 e Macbeth l’anno seguente.

Classe 1986, dopo aver frequentato la scuola privata Mill Hill School, Daniel ha poi studiato presso la Arts Educational School, prendendo parte allo spettacolo Kvetch. In seguito, ha studiato per quattro anni presso la London Academy of Music e Dramatic Art, conseguendo la laurea nelle arti recitative.

Il primo ruolo al cinema è arrivato con The Last Days of Edgar Harding, dove interpretava un musicista. Nel 2010, ha invece interpretato il dio greco della guerra Ares nel film Immortals, al fianco di Mickey Rourke, Kellan Lutz e Henry Cavill. Sharman è poi comparso nel film The Collection.

Tra le serie tv dove l’abbiamo visto possiamo ricordare Le nove vite di Chloe King dove ha interpretato Zane, poi in Lewis e in Starting Over.

Ma è nella seconda stagione di Teen Wolf che Daniel Sharman ottiene popolarità, interpretando il licantropo Isaac. Lascia la serie per entrare nel cast di The Originals, lo spin-off di The Vampire Diaries. Poi è entrato nel cast di Fear the Walking Dead (spin-off e prequel della serie The Walking Dead) e infine è entrato nel cast de I Medici.

Daniel Sharman, vita privata e social: Instagram

Nella vita privata, Daniel è sicuramente molto riservato.

Ha sostenuto la campagna di Bernie Sanders alle elezioni presidenziali del 2016, invitando i cittadini americani ad andare a votare. Sharman ha poi prestato la sua voce per l’audiolibro del terzo volume della serie Shadowhunters – Le origini, di Cassandra Claire.

Ama l’arte e nel tempo libero si dedica a dipingere quadri.

Della sua vita sentimentale sappiamo che ha avuto un flirt con una modella anglo-indiana, Asha Leo e che nel 2014 potrebbe aver frequentato la top model Gigi Hadid, un gossip che però non è mai stato confermato. A differenza del flirt con Crystal Reed, attrice conosciuta sul set di Teen Wolf.

Sul suo profilo Instagram (che trovate qui), Daniel può contare su quasi 3 milioni di follower.