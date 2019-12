Gal Gadot, chi è l’attrice che interpreta Wonder Woman: carriera e vita privata

Gal Gadot è diventata famosa per aver interpretato Wonder Woman, la celebre supereroina dei fumetti DC approdata al cinema nel 2017.

Conosciuta anche come Miss Israele (ha indossato la corona nel 2004), Gal Gadot è nata nel 1985 a Petah Tikva (Israele). Nata da mamma e papà sabri, di origini europee, Gal ha una sorella minore. I suoi nonni sono superstiti della Shoah. Il suo nome in ebraico significa “onda”, mentre il cognome “argine, riva”.

Sin da bambina, Gal ha dimostrato una propensione per lo sport: ha praticato tennis (a livello agonistico), pallavolo e pallacanestro e ha anche praticato il karate Shotokan, diventando cintura nera 3° dan.

Gal Gadot, la carriera: da modella ad attrice, nel mezzo le forze di difesa

A diciannove anni, Gal Gatod ha partecipato a Miss Israele e si è aggiudicata la vittoria. Si è poi recata in Ecuador come rappresentante israeliana di Miss Universo, ma non viene selezionata tra le prime 15.

Tornata in patria, Gal presta servizio per due anni come soldatessa delle Forze di difesa israeliane, divenendo istruttrice di combattimento. Una professione che mantiene in parallelo con la carriera da modella.

Nel 2007, ha posato per il servizio fotografico Women of the Israeli army a cura di Maxim: la fotografia è stata poi ripresa dalla copertina del New York Post che ha reso l’anno seguente Gal Gadot una delle principali modelle di Castro e conduttrice del reality show. La sua fama accresce finché, secondo una stima del 2013, Gal Gadot non diventa una delle modelle israeliane più pagate.

Gal si è anche iscritta alla facoltà di legge, ma ha abbandonato gli studi quando è decollata la carriera d’attrice. Ha iniziato con ruoli marginali in serie israeliane come Bubot, ma il salto di qualità avviene con Fast & Furious – Solo parti originali che le spiana la strada. Infatti Gal tornerà anche negli altri capitoli, il quinto e il sesto della saga.

In seguito, l’abbiamo vista recitare in Notte folle a Manhattan, Innocenti bugie e anche nelle serie Entourage, The Beautiful Life. Nel 2013, la DC ha annunciato l’assegnazione del ruolo di Wonder Woman a Gal Gadot, un film che poi sarebbe arrivato nelle sale soltanto nel 2017. Il ruolo della principessa delle Amazzoni è stato ripreso anche in altri film crossover, come Justice League e Batman vs Superman: Dawn of Justice (in quest’ultimo in realtà è stato presentato il personaggio di Wonder Woman).

La trama e il finale di Wonder Woman

Oltre a Wonder Woman, abbiamo visto Gal Gadot anche in film come Criminal, Le spie della porta accanto e presto nell’Assassinio sul Nilo.

Gal Gadot, la vita privata e social

Della sua vita privata, sappiamo che la sua passione per il motociclismo l’ha avvicinata all’imprenditore israeliano Yaron Versano, che ha sposato nel 2008. I due hanno avuto due figlie, una nel 2011 e una nel 2017. Inoltre la coppia possiede un hotel a Tel Aviv, venduto poi all’imprenditore e politico russo Roman Abramovic.

Chiunque voglia seguire Gal Gadot sui social, può trovare qui il suo account Instagram, che conta su 32 milioni e mezzo di follower.