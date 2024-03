È morto l’attore Louis Gossett Jr, il sergente di “Ufficiale e Gentiluomo”: aveva 87 anni

È morto l’attore Louis Gossett Jr, il sergente di “Ufficiale e Gentiluomo”

È morto Louis Gossett Jr, attore noto soprattutto per il ruolo del sergente istruttore in Ufficiale e Gentiluomo, grazie al quale vinse il premio Oscar come Miglior attore non protagonista, primo afroamericano a ricevere il prestigioso premio.

A dare la notizia del decesso è stato il Washington Post. L’interprete, che aveva 87 anni, è morto a Santa Monica in California. Nato a New York il 27 maggio 1936, nel corso della sua lunga carriera ha recitato in oltre 50 film.

Fra i numerosi ruoli interpretati, si ricordano l’avventuriero Leo Porter ne Il tempio di fuoco, al fianco di Chuck Norris, e lo spilorcio riccone Calvin Bouchard ne Lo squalo 3.

Louis Gossett Jr vinse anche un Emmy Award nel 1977 per la miniserie Radici. Sposato tre volte, Gossett è padre di due figli, di cui uno adottivo. Dopo il primo matrimonio con Hattie Glascoe, nel 1973 sposò Christin Mangosging, dalla quale l’anno dopo ebbe un figlio, Satie, e dalla quale divorziò nel 1975. Nel 1987 sposò Cindy James-Reese. La coppia adottò un figlio, Sharron, e divorziò nel 1992.