Paolo Virzì sbotta alla prima del suo film a Torino: “Proiezione scadente, fatevi ridare i soldi” | VIDEO

Paolo Virzì sbotta alla prima del suo film a Torino: “Proiezione scadente”

Il regista Paolo Virzì ha perso la pazienza al termine della proiezione del suo ultimo film, Un altro Ferragosto, avvenuta al cinema Ambrosio di Torino.

Nel corso della proiezione, infatti, sono stati riscontrati alcuni problemi. Al volume, nel primo tempo, e poi al vetro di proiezione che sarebbe stato sporco, rendendo opaca la visione del film.

“Credo che abbiate diritto al rimborso del biglietto. Magari ve lo vengo a ripresentare un’altra volta, perché sono stupito che a Torino possano proiettare in modo così scadente. Scusate davvero tanto” ha dichiarato il regista che poi ha aggiunto: “’Ambrosio era un cinema bellissimo, non so cosa sia successo”.

Successivamente, uscendo dal cinema, Paolo Virzì ha preso un pennarello e ha scritto sulla locandina: “Scusate tanto, evitate di vederlo qui”.

L’esercente Sergio Troiano, però, dichiara a La Stampa di essere pronto a querelare il regista: “Ora se ne occuperanno i miei legali. Da noi Un altro Ferragosto non è più in programmazione in quanto Virzì ha invitato la casa di produzione 01 a togliermi il film. Mi è venuto anche addosso fisicamente: io non ho accettato la rissa perché sono un signore”.