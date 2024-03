Il ritorno di Kevin Spacey: il premio Oscar recita in un film scritto da Eva Henger

L’attore premio Oscar Kevin Spacey sta girando un film prodotto dalla Tm Entertainment di Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger. L’ex pornostar ha firmato la sceneggiatura e nel cast ci sono anche le sue figlie Mercedesz e Jennifer. Lo rivela il settimanale Novella 2000.

Il titolo del film è “The Contract”: Kevin Spacey – assolto nei mesi scorsi dalle accuse di molestie sessuali che ne hanno comunque compromesso la carriera – recita la parte del protagonista, un uomo che è l’incarnazione del Diavolo, un ruolo simile a quello che fu di Al Pacino nella pellicola “L’avvocato del Diavolo”.

“Kevin Spacey per me è il più bravo al mondo, il più adatto per la parte che avevamo”, ha detto a Novella 2000 Caroletti. “L’ho contattato ad aprile quando ancora stava risolvendo i problemi legali noti a tutti. Gli abbiamo inviato la sceneggiatura, l’ha letta e gli è piaciuta. Dal lì tutto è stato in discesa e lui è stato molto riconoscente perché è tornato a fare il protagonista dopo tutto quello che era successo”.

Il produttore racconta che inizialmente Eva Henger aveva firmato la sceneggiatura con uno pseudonimo “per evitare di incorrere in stupidi pregiudizi”. “Poi – dice – ho visto che soprattutto all’estero nessuno si preoccupa se a scrivere un buon copione sia stata un’ex pornostar”.

“Abbiamo finito di girare da poco e siamo in pre-montaggio con obiettivi importanti, vogliamo andare a Cannes e speriamo a Venezia. Usciremo al cinema a ottobre e abbiamo moltissime richieste per la distribuzione anche internazionale”, spiega Caroletti, che in passato ha prodotto pellicole come “Fallo” di Tinto Brass e “Torno a vivere da solo” di Jerry Calà.

