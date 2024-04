Lutto nel mondo del teatro. È morta all’età di 78 anni l’attrice Paola Gassman, figlia primogenita di Vittorio Gassman e Nora Ricci. A dare la triste notizia il compagno di una vita, l’attore Ugo Pagliai, insieme ai figli Simona e Tommaso e a tutta la famiglia.

Paola Gassman era malata da tempo. “Ciao sorella mia. Sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante , la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta”, ha scritto su X il fratello Alessandro Gassman, nato dalla relazione tra Vittorio e l’attrice francese Juliette Mayniel.

Nata a Milano il 29 giugno 1945, Paola Gassman si è diplomata nel 1968 all’Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico di Roma e da allora si è dedicata principalmente al teatro.

All’inizio della sua carriera ha lavorato per tre anni nella compagnia Teatro Libero, diretta da Luca Ronconi, con cui mise in scena lo spettacolo “Orlando furioso”, approdato anche negli Stati Uniti e poi diventato un popolare sceneggiato per la televisione.

Tra i suoi spettacoli più significativi si ricordano “La cucina di Wesker” per la regia di Lina Wertmuller, “Spettri” di Ibsen, “Processo di famiglia” di Diego Fabbri, “Cesare o nessuno” e “Fa male il teatro”, in cui fu stata diretta dal padre Vittorio Gassman.

Con la ditta teatrale Pagliai-Gassman ha messo in scena molti spettacoli sia nel genere drammatico sia in quello comico e brillante, interpretando classici di Pirandello, Goldoni, Shakespeare. E ha lavorato con registi del calibro di Squarzina, Castri, Bolognini, Piccardi, Sciaccaluga, Ronconi, Maccarinelli.

