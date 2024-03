“La Storia Infinita”, annunciato il reboot del film cult degli anni Ottanta

Dopo le tante indiscrezioni circolate negli ultimi anni, ora è ufficiale: il film cult “La Storia Infinita” tornerà al cinema con un reboot. La conferma arriva direttamente dai produttori, la See-Saw Films e la Michael Ende Productions. Per il momento non si conoscono le date di uscita, né altri dettagli: si sa solamente che saranno realizzati una serie di lungometraggi live action.

Il reboot, per definizione, rappresenta un nuovo inizio, in cui si scarta la narrazione preesistente e si ricreano i personaggi, le trame, e il contesto della storia.

Il via libera al rifacimento de “La Storia Infinita” è arrivato dall’esecutore testamentario di Michael Ende, lo scrittore tedesco autore del romanzo fantasy da cui è tratta la pellicola del 1984 diretta da Wolfgang Peterson.

Pubblicato per nel 1979, “La Storia Infinita” ebbe un enorme successo in Germania, rimanendo per anni nella classifica dei bestseller. Il libro è stato tradotto in 45 lingue e ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, ispirando anche a serie tv, videogiochi, canzoni pop, romanzi spin-off e spettacoli teatrali.

I film reboot saranno prodotti da Iain Canning ed Emile Sherman per See-Saw e Roman Hocke e Ralph Gassmann per Michael Ende Productions. Michael Ende Productions e See-Saw lavoreranno con Lorenzo De Maio, che sarà un produttore esecutivo dei film, insieme a Wolf-Dieter Von Gronau e Simon Gillis e Helen Gregory di See-Saw.

“La Storia Infinita è un libro amato che ha catturato l’immaginazione di generazioni di fan in tutto il mondo”, hanno commentato Canning e Sherman. “Abbiamo un grande amore per il libro e siamo onorati di lavorare con Michael Ende Productions su questa collaborazione”.

Hocke ha aggiunto: “La Storia Infinita è più di una semplice storia. È la storia di tutte le storie, perché ci racconta, insieme al viaggio mozzafiato di Atréju e Bastian in un mondo fantastico, il vero motivo per cui le storie giocano un ruolo così importante nelle nostre vite che vogliamo interiorizzarle in tutte le forme e forme. per tutta la nostra vita. Senza storie, non ci sarebbe individualità, personalità, senso del mondo. Vogliamo trasformare questa storia unica in una grande opera d’arte cinematografica per un vasto pubblico. Ci sentiamo fortunati ad avere See-Saw Films al nostro fianco per questo grande compito!”.

