Epidemia di morbillo in Italia, Bassetti: “Il peggio arriverà in estate, necessario il vaccino”

Epidemia di morbillo in Italia, Bassetti: “Il peggio arriverà in estate”

In Italia è in atto un’epidemia di morbillo che potrebbe peggiorare in estate: ne è convinto Matteo Bassetti, infettivologo del policlinico San Martino di Genova.

Sono 213 i contagi registrati nei primi tre mesi del 2024 a fronte dei quindici casi totali registrati in tutto il 2023. “È partita un’epidemia, la situazione non è ancora grave, ma è preoccupante” ha dichiarato Bassetti in un’intervista a La Stampa.

A preoccupare gli esperti è la diminuzione della copertura vaccinale: “Eravamo arrivati a circa il 95% dei bambini vaccinati, ma ora si è scesi di vari punti percentuali” aggiunge Bassetti.

L’esperto, quindi, sottolinea ancora una volta l’importanza della vaccinazione come unica cura contro il morbillo: “Quando si parla di salute pubblica, non si può interloquire con i desiderata del singolo che magari non si vuole vaccinare”.

Bassetti consiglia di fare un’esame del sangue per verificare l’immunità per poi, se necessario, procedere con la vaccinazione che garantisce immunità permanente dopo due dosi.

L’esperto, inoltre, ricorda che il morbillo può avere conseguenze serie negli adulti in particolar modo nei soggetti fragili o immunodepressi.