Wonder Woman, il film della DC: trama, cast e streaming

Wonder Woman è la donna più forte al mondo: il suo nome umano è Diana Prince ed è un personaggio dei fumetti DC inventato da William Moulton Marston. Dapprima fumetto, poi una serie tv e adesso anche un film: la storia di Wonder Woman è stata portata al cinema dalla Warner Bros e ha il volto di Gal Gadot.

Arrivato nelle sale nel 2017, il film su Wonder Woman è stato diretto da Patty Jenkins e ha ottenuto un ottimo successo in termini di critica e pubblico: non a caso, è stato inserito nella classifica dei dieci migliori film del 2017 (dall’American Film Institute).

Visto il grande successo, è stato approvato anche un sequel.

Wonder Woman, la trama del film DC

Wonder Woman, la principessa delle Amazzoni, donne guerriere dotate di straordinaria forza costrette a nascondersi sull’isola pacifica di Themyscira a causa dell’eterna lotta tra Zeus e Ares.

Ai tempi degli dei dell’Olimpo, Ares complottava per uccidere Zeus e le sue amazzoni, così il dio dell’Olimpo donò loro l’unica arma in grado di distruggere il dio della guerra.

Passano i secoli e le amazzoni, guidate dalla regina Ippolita, vivono pacificamente sulla loro isola. La regina vorrebbe che sua figlia Diana non sviluppasse le sue innate doti fisiche, per proteggerla dal fardello della loro stirpe.

Ma Diana vuole seguire le orme della zia Antiope, il fiero generale delle Amazzoni, e si allena di nascosto, preparandosi a combattere il temuto Ares.

La tranquillità dell’isola viene interrotta dall’arrivo del capitano Steve Trevor, inseguito dalle truppe tedesche. Diana lo salva, ma le amazzoni sono costrette a lottare contro il nemico invasore, avendo la meglio.

Steve Roger racconta qual è la sua missione: avvertire le forze alleate della creazione del potete gas mostarda della Dottoressa Poison. Avrebbe dovuto consegnare il diario della scienziata al Consiglio. Diana, ascoltando i suoi racconti, collega le azioni crude della dottoressa a quelle di Ares e così decide di inseguire i soldi e chiede a Steve di accompagnarla.

Il Consiglio inglese non ritiene fondamentale il diario della dottoressa Poison, ma Sir Patrick Morgan decide di finanziare la missione di Diana.

Wonder Woman riscopre sul campo di battaglia i suoi poteri assopiti e si convince che Ares in realtà si celi dietro il generale tedesco Erich Ludendroff.

La trama e il finale di Wonder Woman

Wonder Woman, il cast: Gal Gadot protagonista

Chi vediamo nel cast di Wonder Woman? Il film della DC ha puntato su Gal Gadot per interpretare la coraggiosa supereroina. Prima d’interpretare Diana Prince, la Gadot era conosciuta come Miss Israele 2004 e per aver recitato in alcuni film della saga Fast and Furious. Wonder Woman, e l’universo DC in generale, le hanno conferito la fama.

Nel cast, vediamo al suo fianco Robin Wright interpretare il Generale Antiope, Chris Pine invece nelle vesti di Steve Trevor.

Poi David Thewlis interpreta Ares aka Sir Patrick Morgan, Connie Nielsen invece è la Regina Ippolita, Elena Anaya interpreta Isabel Maru, ovvero la dottoressa Poison, Lucy Davis è Etta Candy, Ewen Bremner interpreta Charlie.

Infine nel cast di Wonder Woman vediamo anche Danny Huston, Saïd Taghmaoui, Eleanor Matsuura, Lisa Loven Kongsli, Doutzen Kroes e Florence Kasumba.

Wonder Woman, dove vedere il film in tv e in streaming

Ma dove vedere Wonder Woman? In tv e/o in streaming? Il film della DC viene proposto in prima tv su Canale 5 martedì 3 dicembre 2019, alle ore 21:25.

La rete ammiraglia della Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film tramite pc, smartphone e tablet può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che consente di seguire in diretta streaming i contenuti passati in tv.