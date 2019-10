Stasera in tv 27 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv, domenica 27 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv, domenica 27 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 27 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Imma Tataranni – Sostituto procuratore

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata della fiction di successo Imma Tataranni: il titolo è “Dalla parte degli ultimi”. Come finirà la prima stagione della serie sul sostituto procuratore?

Trama: Di primo mattino Don Mariano chiama Imma per vederla quanto prima, ha urgente bisogno di parlarle. Nel frattempo Pietro s i sente male e, per accompagnarlo all’ospedale Imma si scorda dell’appuntamento, finché non riceve una terribile notizia su cui inizia ad indagare. Come se non bastasse, sul fronte personale Imma scopre che il collega con cui Pietro dice di aver cenato è in realtà una donna, ed inoltre strani indizi la portano a dubitare sulla vera identità di suo padre.

Imma Tataranni 2 si farà?

RAI 2

20:30 – Tg 2

21:05 – Che tempo che fa

Questa sera su Rai 2 arriva un nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il talk di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Come sempre tanti ospiti di vario genere, per interviste e momenti divertenti. Senza dimenticare i simpatici siparietti con la Littizzetto, come questo avvenuto nella puntata di domenica scorsa.

Gli ospiti di stasera di Che Tempo Che Fa

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Un giorno in Pretura – “Il fuoco non lascia tracce”

21:10 – Aspettando il Re

Questa sera su Rai 3 arriva il film Aspettando il Re, commedia romantica del 2016 con Tom Hanks, Sarita Choudhury, Alexander Black.

Trama: Alan Clay è un uomo d’affari americano la cui vita è andata a rotoli: ha perso la casa, il matrimonio, la stima del padre, non sa come pagare gli studi della figlia ed è afflitto dai sensi di colpa per aver chiuso uno stabilimento americano in favore di una delocalizzazione in Cina – che alla lunga non ha nemmeno ripagato. Ora cerca di rifarsi vendendo un sistema di teleconferenza via ologramma al Re dell’Arabia Saudita, nella città di KMET, che e’ ancora in realtà solo un progetto e di fatto consiste in una palazzina di uffici in mezzo al deserto. Ha inoltre una preoccupante ciste sulla schiena, che potrebbe anche essere un linfoma, e per curarsi finisce per conoscere una locale dottoressa che, insieme al suo autista, lo aiuta a ritrovare un po’ di fiducia in se stesso e gioia di vivere.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia weekend

21:25 – Il ragazzo della porta accanto

Su Rete 4 va in onda il film Il ragazzo della porta accanto, con Jennifer Lopez, Ryan Guzman, Kristin Chenoweth, John Corbett, Ian Nelson, Hill Harper.

Trama: Recentemente separata dal marito e con un figlio adolescente vittima di bullismo, l’insegnante Claire Peterson (Jennifer Lopez) sta tentando di dare un nuovo senso alla sua esistenza. Mentre gli appuntamenti che rimedia si rivelano fallimentari, l’incontro con il diciannovenne Noah (Ryan Guzman), nuovo vicino di casa, si tramutera’ in qualcosa di pericoloso per la sua vita e la sua famiglia.

Il cast completo del film

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 27 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Benvenuti al Sud

Su Canale 5 va in onda il film Benvenuti al Sud, divenuto ormai un classico della commedia italiana (ispirato all’omonimo film francese), con protagonisti Claudio Bisio, Alessandro Siani, Valentina Lodovini, Angela Finocchiaro, Giacomo Rizzo, Nando Paone.

Trama: Alberto, milanese doc, viene trasferito a San Marco di Castellabate, un paesino in provincia di Salerno, come direttore della posta locale. Dopo il trauma iniziale dovuto alla difficoltà di ambientarsi in una dimensione completamente differente da quella di origine, il protagonista scopre la bellezza architettonica, la gastronomia e il calore contagioso del Sud che, anche grazie ai colleghi autoctoni Mattia e Maria, lo porterà a liberarsi dei tanti pregiudizi nordisti. E così, insieme alla moglie Silvia, Alberto imparerà a godersi la vita con libertà.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 27 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera arriva una nuova puntata de Le Iene Show, con tante nuove inchieste e servizi più leggeri, tra la satira e il trasgressivo.

PROGRAMMI TV 27 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – Non è l’Arena

Potrebbero interessarti Stasera in tv venerdì 25 ottobre, programmi e film: Tale e Quale Show, L’isola di Pietro 3, Propaganda Live Stasera in tv giovedì 24 ottobre, programmi e film: Un passo dal cielo, Eurogames, Maledetti amici miei Stasera in tv mercoledì 23 ottobre, programmi e film: Brooklyn, Amici Celebrities – finale

Questa sera su La 7 va in onda una nuova puntata del programma di Massimo Giletti Non è l’Arena. Come sempre tanti ospiti, con analisi e approfondimenti sui principali fatti di cronaca e di politica.

PROGRAMMI TV 27 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:00 – Paddock Live Pre Gara Live

21:30 – F1 GP Messico (Gara, da Mexico City)

Su Tv8 questa sera va in onda – in differita – il Gran Premio del Messico di Formula 1, con Lewis Hamilton a caccia dell’ennesimo titolo di campione del mondo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

18:55 – Sicario

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – 5 anni di fidanzamento

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film 5 anni di fidanzamento, con Jason Segel, Emily Blunt, Alison Brie, Rhys Ifans, Chris Pratt, Kevin Hart, Mindy Kaling.

Trama: Tom (Jason Segel) e Victoria (Emily Blunt) si amano alla follia e la loro festa di fidanzamento è stata un evento incredibile per tutti quanti, in una serata condita da fuochi d’artificio, filmati dei loro disastrati amori alle spalle e persino una canzone dedicata loro da Alex (Chris Patt), il miglior amico di Tom. Il matrimonio è solo una questione di mesi ma per Victoria arriva una chiamata dall’università del Michigan che, tenendola lontana da Tom, ritarda l’evento di ben cinque anni, dopo i quali niente sarà come prima e i due fidanzati saranno costretti a imparare a conoscersi una seconda volta.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 27 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Sky Calcio Show (diretta)

20:45 –Fiorentina-Lazio

Su Sky Sport Uno stasera in diretta il posticipo di Serie A tra Fiorentina e Lazio.

SKY UNO

19:35 – Le Kardashian Ep. 4

20:25 – Le Kardashian Ep. 5

21:15 – Mix & Match Ep. 4

Questa sera su Sky Uno una nuova puntata di Mix & Match: quattro donne si sfidano in una gara a colpi di stile. Le concorrenti devono cercare un outfit a tema sul portale YOOX e in seguito devono affrontare delle prove ad eliminazione.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI