Che Tempo Che Fa, anticipazioni puntata stasera 27 ottobre 2019 | Rai 2

Come ogni domenica, anche stasera – 27 ottobre 2019 – torna il consueto appuntamento con Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa: e come sempre, sono tanti gli appassionati del programma alla ricerca delle anticipazioni di stasera.

C’è grande curiosità attorno agli ospiti che questa sera calcheranno il palco di Che Tempo Che Fa. Il programma di Fabio Fazio, del resto, nonostante lo spostamento di quest’anno da Rai 1 a Rai 2 continua a mantenere uno standard elevato in quanto a ospiti in studio e argomenti trattati.

Questa settimana, per la settima puntata della stagione, ci sarà ampio spazio sia per protagonisti della politica che del mondo della cultura e dello spettacolo. Accanto a Fabio Fazio, le immancabili Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Ecco le anticipazioni complete e gli ospiti della quinta puntata di Che tempo che fa, in onda oggi domenica 27 ottobre 2019 dalle 19,40 su Rai 2.

Che Tempo Che Fa, le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata

C’è grande attesa soprattutto per l’arrivo nella quinta puntata di Che Tempo Che Fa di Emma Marrone: tra gli ospiti della puntata di stasera, infatti, c’è anche la cantante, che torna in televisione per la prima volta dopo i problemi di salute che l’hanno costretta a un breve stop dalla musica.

Dopo aver concesso, qualche giorno fa, la prima intervista (a Vanity Fair) dopo l’intervento chirurgico, l’ex vincitrice di Amici racconterà tutto il dolore che ha passato nei mesi scorsi. Adesso, per lei, è subito il momento di rimettersi al lavoro: nel decimo anniversario dell’inizio della sua carriera, c’è l’uscita del nuovo album “Fortuna”, pubblicato il 25 ottobre 2019 e anticipato dal singolo “Io sono bella”. Emma canterà in diretta proprio la sua ultima canzone.

Emma Marrone: “Non ho mai pensato ‘perché di nuovo a me?’, ma i primi due giorni li ho passati a piangere”

Tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa di stasera, secondo le anticipazioni, ci sarà anche il Cardinale Matteo Zuppi, già Arcivescovo di Bologna, nominato da Papa Francesco il 5 ottobre scorso e contestualmente ordinato presbitero di Sant’Egidio in Trastevere. Zuppi, nelle scorse settimane, è stato protagonista di una polemica a distanza con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, legata alla sua scelta di proporre, in occasione della festa del patrono di Bologna, dei tortellini al pollo per andare incontro anche “a chi non mangia carne di maiale”.

Ci sarà poi Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, per parlare della criticatissima inchiesta del programma di Rai 3 su “Moscopoli”. Il cda della Rai, infatti, ha accusato la trasmissione di violare le norme sulla par condicio, in riferimento alle elezioni regionali che si tengono in Umbria proprio oggi. Fabio Fazio, già nei giorni scorsi, si era apertamente schierato a favore di Report.

Tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa anche Nicoletta Mantovani con il regista americano premio Oscar Ron Howard, nelle sale da lunedì con il docu-film evento “Pavarotti”. Nel film, ci sono anche filmati inediti e rare interviste con la famiglia e i colleghi dell’indimenticabile tenore.

Inoltre Roberto Calasso, direttore editoriale e presidente di Adelphi, nonché membro dell’American Academy of Arts and Sciences, sarà in studio per presentare “Il libro di tutti i libri”, decima parte di una serie letteraria iniziata nel 1983 con “La rovina di Kasch”.

Che Tempo Che Farà, le anticipazioni

L’appuntamento di Che Tempo Che Fa sarà anticipato dalla parentesi di Che Tempo Che Farà, con Fabio Fazio, il Mago Forest, Ale e Franz e l’inviato speciale Gigi Marzullo.

L’ospite della settimana è Valeria Marini, mentre durante lo spazio interviste ci saranno Toni Servillo e Valentina Bellè, protagonisti del film “L’uomo del labirinto” scritto e diretto da Donato Carrisi, dal 30 ottobre nei cinema.

Tra gli ospiti di Che Tempo Che Farà anche la giornalista Lilli Gruber, con il nuovo libro “Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone”, che racconta il ruolo delle donne nella società di oggi.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo

A completare la serata è l’appuntamento con Che tempo che fa – Il tavolo, con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest e Raul Cremona.

Tra gli ospiti, ci saranno il rapper napoletano Rocco Hunt, che presenta il suo nuovo singolo “Ti volevo dedicare” (in collaborazione con i Boomdabash e J-Ax). Accanto a lui Diego Abatantuono, al cinema in questo periodo con “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores, e Valeria Marini.

L’appuntamento con Che Tempo Che Fa è per stasera, domenica 27 ottobre 2019, a partire dalle 19,40 su Rai 2.