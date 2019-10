Emma Marrone, l’intervista dopo la malattia

Emma Marrone parla per la prima volta dopo la malattia, e in un’intervista a Vanity Fair racconta il doloroso percorso affrontato per sconfiggerla.

“Non vorrei sembrare presuntuosa”, dice Emma nella video intervista, “però io mi sono aiutata da sola. Per quanto tanti ti dimostrino amore, famiglia, amici e altri, poi sei tu che ci devi fare i conti. È stata la mia testa, il modo in cui mi sono proposta sin dall’inizio nei confronti delle situazioni. Sono una combattiva e ho sempre cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno. Anche nei momenti più tremendi. Dico sempre che esiste un Karma. Se è successo a me, come succede a tanta gente, è perché doveva andare così e poi ci sarà un risvolto positivo, c’è sempre”, dice la cantante a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album, Fortuna.

“Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo veramente. Dopo l’intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante mostrare alle persone a cui voglio bene che c’ero e che stavo bene”, continua Emma.

L’intervista integrale uscirà sulla rivista mercoledì 23 ottobre, quando Emma sarà la protagonista di copertina.

Emma Marrone annuncia lo stop dalla musica: “Ho un problema di salute, mi fermo”

