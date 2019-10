Fabio Fabio contro Salvini dopo la puntata di Report

Fabio Fazio contro la Lega e Matteo Salvini. Il conduttore di Che tempo che fa in un video pubblicato su Twitter ha invitato i suoi follower a guardare la puntata di Report andata in onda martedì scorso, 21 ottobre, dedicata soprattutto al partito e ai suoi rapporti con la Russia, un’inchiesta che pone interrogativi sulla trattativa di Gianluca Savoini per far arrivare da Mosca fondi al Carroccio.

“Mi permetto – ha detto Fazio senza mani nominare la Lega o Salvini – di consigliarvi la puntata di Report di ieri. L’ho vista ed è incredibile. È incredibile che le domande fatte non abbiano avuto risposta, incredibile la storia che racconta, incredibile che non succeda niente di conseguenza. Guardatela, cercatela se non l’avete vista. Sigfrido Ranucci è stato bravissimo. Report è una trasmissione fondamentale. Ma la storia di ieri riguarda tutti e si capiscono tante cose”.

Il tweet di Fazio ha ottenuto una larga condivisione. E i ringraziamenti di Ranucci. “Ringrazio Fabio Fazio per la stima”, ha commentato. “Un apprezzamento che fa particolarmente piacere, fatto da un autore che ha scritto pagine importanti della storia della Rai”. La puntata “andrà in replica sabato prossimo e che è visibile su Raiplay”.

