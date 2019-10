Che Tempo Che Fa, ospiti quinta puntata | Oggi domenica 27 ottobre 2019 su Rai 2

Come ogni settimana anche questa domenica, 27 ottobre 2019, Che tempo che fa è pronto a divertire ed emozionare milioni di telespettatori con la quinta puntata della stagione: il padrone di casa Fabio Fazio, a partire dalle 19,40 e poi in prima serata alle 21,05, accoglierà moltissimi ospiti ed esponenti del mondo della musica, dello spettacolo e della politica.

Negli studi Rai, del resto, le grandi firme non mancano mai e anche questa settimana la produzione del programma non deluderà le aspettative. Su Rai 2, rete che da quest’anno ospita Che Tempo Che Fa, diverse personalità si siederanno alla scrivania di Fabio Fazio per un’intervista.

Le anticipazioni della puntata di stasera di Che Tempo Che Fa

Insieme al giornalista non mancheranno la comicità di Luciana Littizzetto e l’eleganza di Filippa Lagerback. Ecco tutti gli ospiti della puntata di oggi, domenica 27 ottobre 2019, dalle 21,05 su Rai 2.

Che Tempo Che Fa, gli ospiti della quinta puntata

Sono tantissimi gli ospiti in arrivo a Che Tempo Che Fa stasera. Vediamoli insieme:

Emma Marrone : la cantante salentina, dopo essersi fermata per qualche settimana a causa di un delicato problema di salute che l’ha costretta a un’operazione, torna per la prima volta in tv. Oltre a parlare del difficile momento che ha attraversato, presenterà il suo nuovo album “Fortuna”, pubblicato il 25 ottobre 2019 e anticipato dal singolo “Io sono bella”

: la cantante salentina, dopo essersi fermata per qualche settimana a causa di un delicato problema di salute che l’ha costretta a un’operazione, torna per la prima volta in tv. Oltre a parlare del difficile momento che ha attraversato, presenterà il suo nuovo album “Fortuna”, pubblicato il 25 ottobre 2019 e anticipato dal singolo “Io sono bella” Cardinale Matteo Zuppi : ex Arcivescovo di Bologna, è stato nominato cardinale da Papa Francesco il 5 ottobre scorso. Il Pontefice lo ha anche ordinato presbitero di Sant’Egidio in Trastevere. Qualche settimana fa, in occasione della festa patronale di Bologna, è stato protagonista di una polemica a distanza con Matteo Salvini dopo aver proposto dei tortellini al pollo per andare incontro anche a chi non mangia carne di maiale

: ex Arcivescovo di Bologna, è stato nominato cardinale da Papa Francesco il 5 ottobre scorso. Il Pontefice lo ha anche ordinato presbitero di Sant’Egidio in Trastevere. Qualche settimana fa, in occasione della festa patronale di Bologna, è stato protagonista di una polemica a distanza con Matteo Salvini dopo aver proposto dei per andare incontro anche a chi non mangia carne di maiale Sigfrido Ranucci , conduttore di Report, programma di Rai 3 nella bufera dopo la sua ultima inchiesta su “Moscopoli”

, conduttore di Report, programma di Rai 3 nella bufera dopo la sua ultima inchiesta su “Moscopoli” Nicoletta Mantovani e il regista americano premio Oscar Ron Howard , che presentano il docu-film evento “Pavarotti”

e il regista americano premio Oscar , che presentano il docu-film evento “Pavarotti” Roberto Calasso, direttore editoriale e presidente di Adelphi, che presenta “Il libro di tutti i libri”, sua ultima opera

Sono tanti, inoltre, gli ospiti previsti per gli altri due spazi di Che Tempo Che Fa, ovvero Che Tempo Che Farà e Il Tavolo. Nel primo appuntamento, a partire dalle 19:30 sempre su Rai 2, vedremo:

Potrebbero interessarti Che Tempo Che Fa, anticipazioni della puntata di stasera, 27 ottobre Imma Tataranni 2 si farà? Vanessa Scalera: “Se ne sta parlando, io lo spero” Imma Tataranni sesta e ultima puntata: anticipazioni e trama dell’episodio in onda il 27 ottobre

Nino Frassica

Gigi Marzullo, in veste di inviato speciale

in veste di inviato speciale Mago Forest

Raul Cremona

Valeria Marini

Toni Servillo e Valentina Bellè, al cinema con “L’uomo del labirinto”

e al cinema con “L’uomo del labirinto” Lilli Gruber, che presenta il nuovo libro “Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone”

Gli ospiti del Tavolo invece, oltre al cast fisso composto da Nino Frassica, Gigi Marzullo e il Mago Forest, saranno:

Rocco Hunt , che presenta il suo ultimo singolo scritto con i Boomdabash e J-Ax dal titolo “Ti volevo dedicare”

, che presenta il suo ultimo singolo scritto con i Boomdabash e J-Ax dal titolo “Ti volevo dedicare” Diego Abatantuono, al cinema in questo periodo con “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores

al cinema in questo periodo con “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores Valeria Marini

Le anticipazioni della puntata di stasera di Che Tempo Che Fa