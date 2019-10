Emma Marrone, Fortuna: ecco le date dell’instore tour

Mancano poche ore all’uscita del nuovo album di Emma Marrone, “Fortuna”, che la cantante presenterà nel suo nuovo instore tour.

Esce “Fortuna”, il nuovo disco di Emma Marrone: “Un buon motivo per sorridere”

Del disco si conosce solo il singolo uscito in anteprima, “Io sono bella”, scritto per lei da Vasco Rossi, e un inedito che Emma ha cantato al Fabrique di Milano il 23 ottobre, nel corso di un evento organizzato dalla Universal.

Da venerdì 25 ottobre Emma Marrone presenterà Fortuna nelle libreria e nei punti vendita di diverse città italiane, in un instore tour che la terrà impegnata fino alla fine del mese di ottobre.

La cantante esce da un difficile periodo di convalescenza, in cui è stata lontana dalle scene a causa di una malattia e di un intervento.

Emma Marrone non ha raccontato i dettagli della sua malattia ma, come dichiarato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha dovuto informare i suoi follower del suo stato di salute per rispetto. Molti di loro infatti avevano già acquistato i biglietti per il concerto organizzato a Malta, a pochi giorni dalla scoperta del suo problema di salute.

Ora la cantante sembra stare meglio ed è pronta ad incontrare i fan nel suo nuovo tour.

Le date dell’instore tour di Emma Marrone

Ecco le date del tour di Emma, in cui la cantante avrà la possibilità di dialogare con i suoi fan e rispondere alle loro curiosità.

25 ottobre, Roma: Spazio Rossellini – ore 18.00

Via della Vasca Navale 58

26 ottobre, Napoli: Nola CC Vulcano Buono – ore 15.00

Località Boscofangone

27 ottobre, Torino: Hiroshima Mon Amour – ore 14.00

Via Bossoli 83

28 ottobre, Milano: Cinema Odeon Sala 2 – ore 18.00

Via Santa Radegonda 8

29 ottobre, Firenze: CC Gigli – ore 20.00

Spazio all’interno del CC Corte Tonda

31 ottobre, Palermo: Teatro Golden – ore 18.30

via Terrasanta 60

Le date dell’instore tour di Emma Marrone: come funziona

In alcune storie Instagram Emma Marrone ha spiegato ai follower come funziona il suo tour e come fare a ottenere una copia autografata del nuovo album, “Fortuna”.

Dal 25 ottobre sarà possibile comprare il disco “Fortuna” nei punti vendita Mondadori delle diverse città. Insieme all’album si riceve un pass, con cui si può accedere agli eventi instore nelle librerie indicate.

Nell’incontro con Emma, spiega la stessa cantante su Instagram, oltre a ricevere delle foto autografate, i fan potranno chiacchierare con lei, farle delle domande e, se sono fortunati, esibirsi in un duetto.

Emma specifica inoltre che presto annuncerà le nuove date del tour, che toccherà anche le città non ancora battute dalla prima parte del giro di presentazioni.

Emma Marrone si è già esibita in anteprima mercoledì 23 ottobre al Fabrique di Milano, in un evento organizzato dalla casa discografica Universal.

Nel corso della serata Emma ha cantato “Non Avere Paura” insieme a Tommaso Paradiso, che ha lanciato il nuovo singolo a pochi giorni dall’uscita dal The Giornalisti.

Sorpresa Tommaso Paradiso e Emma Marrone: cantano insieme “Non avere paura” a Milano | VIDEO