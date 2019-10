Le Iene, le anticipazioni della puntata di stasera, domenica 27 ottobre 2019

Le Iene tornano nella loro collocazione naturale, quella della domenica sera rigorosamente su Italia 1: ma quali sono le anticipazioni della puntata di stasera, 27 ottobre 2019?

La storica trasmissione di Italia 1 arriva, eccezionalmente, al suo terzo appuntamento settimanale dopo quello di martedì e lo speciale su Marco Pantani andato in onda giovedì. Le conduttrici di questa sera saranno Roberta Rei, Nina Palmieri e Veronica Ruggeri, che si alternano alla coppia formata da Alessia Marcuzzi e Nicola Favino.

Le Iene: Roberta Rei, Nina Palmieri e Veronica Ruggeri alla conduzione

Di cosa si parlerà questa volta? Vediamo qui di seguito le anticipazioni della puntata di stasera de Le Iene, in onda su Italia 1 in prima serata a partire dalle 21,20.

I servizi della puntata di stasera | 27 ottobre

Secondo le anticipazioni della puntata de Le Iene di stasera, i telespettatori vedranno un servizio molto approfondito, firmato da Matteo Viviani, sul Deepfake. Un fenomeno che riguarda il web e che consiste nella realizzazione di video dove però i soggetti non sono mai stati in realtà ripresi.

Una nuova frontiera di fake news che, a differenza di quelle tradizionali, viene realizzato attraverso falsi video nei quali il personaggio di turno viene fatto parlare artificialmente. Quali nuovi pericoli possono nascere dal Deepfake?

Per quanto riguarda invece i classici scherzi de Le Iene, la vittima della puntata di questa sera sarà l’ex ciclista Claudio Chiappucci. L’ex atleta si vedrà devastare la sua lussuosa casa da un misterioso rapper, che si fa chiamare Sporco e che prova a imitare Fedez.

Chiappucci assisterà inerme alla devastazione della casa tramite le riprese delle telecamere di sicurezza, proiettate sul suo cellulare. Uno scherzo crudele, architettato dalla iena Mitch con la complicità del figlio dell’ex ciclista, Samuele.

Inoltre, per quel che riguarda le interviste, le anticipazioni de Le Iene di stasera annunciano la presenza di Levante. La cantante siciliana, in radio in queste settimane con la canzone “Andrà tutto bene” e in tour in tutta Italia dal 23 novembre 2019, si racconterà a 360 gradi.

Dall’uomo dei suoi sogni (diviso per categorie: calciatori, attori e cantanti), fino ai desideri che ancora non ha realizzato nella sua carriera. Un’intervista da non perdere.

Appuntamento dunque stasera, domenica 27 ottobre 2019, con una nuova puntata de Le Iene, dalle 21,20 su Italia 1.