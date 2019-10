Il ragazzo della porta accanto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 27 ottobre 2019, alle ore 21,10 su Rete 4 va in onda il film “Il ragazzo della porta accanto” (The Boy Next Door), pellicola del 2015 diretta da Rob Cohen, con Jennifer Lopez, Ryan Guzman, Ian Nelson e John Corbett. Ma di cosa parla il film? Qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni su “Il ragazzo della porta accanto”:

Trama (attenzione spoiler)

La bella, forte e sensibile Claire Peterson è un’insegnante di letteratura che si è separata da poco tempo dal marito Garrett (che la tradiva con una segretaria) e ora si ritrova a dover gestire il non facile rapporto con il figlio Kevin, timido e vittima di bullismo. Claire affronta la propria solitudine, il lavoro e le difficoltà del figlio anche grazie all’aiuto di Vicky, la sua migliore amica.il ra

Un giorno, nella villa accanto a quella di Claire, arriva il quasi ventenne Noah Sandborn, un ragazzo avvenente e apparentemente generoso, che si trova in città per assistere il suo prozio. A differenza degli altri uomini che Claire prova a frequentare, Noah è interessato alla letteratura, si dimostra dolce con lei e prende sotto la sua ala Kevin, che riesce gradualmente a lottare contro la propria timidezza.

Ben presto Noah invita Claire a casa sua per una cena. Il giovane è fortemente attratto da lei, mentre la donna è momentaneamente fragile ed incapace di resistergli a lungo; Noah arriva a spogliarla e baciarla in continuazione, mentre Claire viene dominata dalle sue attenzioni, trascorrendo la notte a fare sesso sul divano.

La protagonista si riprende subito, cercando di dimenticare l’episodio e considerarlo come un incidente isolato, mentre la passione del ragazzo verso Claire diventa un desiderio ossessivo, arrivando a perseguitarla iscrivendosi nella stessa classe della donna come studente e a frequentare ancora suo figlio.

Vicky espelle Noah dall’istituto per via del suo scarso autocontrollo, ma i guai non sono finiti. Decisa a risolvere civilmente il problema con Noah, Claire entra in casa sua e gli rinfaccia di smetterla con le persecuzioni, ma lui afferma di non voler rinunciare a lei e le rivela di avere (oltre alle foto di prima) un video della loro notte insieme, ripreso con una webcam. Allontanatasi da lui, chiede aiuto a Vicky e la mette al corrente della situazione, che potrebbe rovinare il suo lavoro e la sua famiglia.

Il giorno seguente, Noah segue nuovamente l’auto di Claire, per poi scoprire che si è scambiata con Vicky; infatti Claire è in cerca del video nella casa di Noah. Dopo aver cancellato il video, viene informata da Vicky che è tenuta prigioniera proprio da Noah (che ne registrò la voce per attirarla); Claire si introduce in casa di Vicky scoprendo il cadavere crudelmente sgozzato dell’amica. Inorridita, Claire tenta di fuggire in auto ma Noah la raggiunge e la invita ad assistere al linciaggio di Garrett e di Kevin, legati e torturati in un fienile.

Noah rivela a Claire di aver ucciso suo padre (manomettendo i freni della sua auto) perché fedifrago e quindi destinato a morire, e che la stessa sorte doveva succedere anche a Garrett e Kevin.

IL FINALE

Dopo un durissimo scontro con Noah, Claire riesce ad averne la meglio infilzando un ago nell’occhio sinistro del nemico, rendendolo cieco, e facendogli cadere addosso un’incudine uccidendolo. Alla fine i parenti Peterson escono vivi dal fienile e vengono portati via da un furgone dell’ambulanza, accorsa sul posto.

Il ragazzo della porta accanto: il cast

Di seguito il cast del film in onda stasera su Rete 4:

Jennifer Lopez: Claire Peterson

Ryan Guzman: Noah Sandborn

Ian Nelson: Kevin Peterson

John Corbett: Garrett Peterson

Kristin Chenoweth: Vicky Lansing

Lexi Atkins: Allie Callahan

Hill Harper: Edward Warren

Jack Wallace: Signor Sandborn

Adam Hicks: Jason Zimmer

François Chau: Detective Johnny Chou

Bailey Chase: Benny

Kent Avenido: Signor Avenido

Il ragazzo della porta accanto: i doppiatori

Ecco chi ha prestato la voce ai protagonisti del film, i doppiatori italiani:

Francesca Fiorentini: Claire Peterson

Andrea Mete: Noah Sandborn

Alessandro Campaiola: Kevin Peterson

Luca Ward: Garrett Peterson

Laura Lenghi: Vicky Lansing

Joy Saltarelli: Allie Callahan

Francesco Meoni: Edward Warren

Dante Biagioni: Signor Sandborn

Il ragazzo della porta accanto: dove vedere il film in tv e streaming

Il film va in onda in chiaro su Rete 4 a partire dalle ore 21,27 di oggi, domenica 27 ottobre 2019. Sarà possibile vedere il film con Jennifer Lopez anche in live streaming tramite la pittaforma MediasetPlay.