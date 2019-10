Aspettando il re: trama, cast e streaming

Questa sera, 27 ottobre 2019, alle ore 21,10 su Rai 3 va in onda “Aspettando il re (A Hologram for the King)”, film del 2016 scritto e diretto da Tom Tykwer, adattamento cinematografico del romanzo di Dave Eggers Ologramma per il re. Protagonista assoluto del film: Tom Hanks. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul film “Aspettando il re”:

TRAMA

Aspettando il re racconta la storia di un cinquantenne statunitense Alan Clay, divorziato e sull’orlo della bancarotta, che viene mandato in Arabia Saudita dalla compagnia per la quale lavora per ottenere l’appalto di fornitura dei servizi informatici per una città avveniristica in costruzione nel mezzo del deserto. Clay però scoprirà ben presto che la sua missione è più difficile del previsto: del re non c’è traccia e nessuno dei suoi collaboratori sembra sapere quando questi si presenterà per assistere alla presentazione dei prodotti della ditta. Alan passa quindi le sue giornate in attesa, tra il cantiere e il suo hotel a Gedda. In queste giornate, l’uomo fa un bilancio della sua vita e stringe amicizia con il suo autista Yousef…

CAST

Quali sono gli attori del film Aspettando il re? Di seguito il cast completo con i rispettivi ruoli:

Tom Hanks: Alan Clay

Sarita Choudhury: Zahra

Alexander Black: Yousef

Sidse Babett Knudsen: Hanne

Khalid Laith: Karim Al-Ahmed

Ben Whishaw: Dave

Tom Skerritt: Ron Clay

Tracey Fairaway: Kit Clay

David Menkin: Brad

Rolf Saxon: Joe Trivoli

Jay Abdo: dott. Hadad

Dhaffer L’Abidine: Hassan

DOPPIATORI

Ecco chi ha prestato la propria voce ai vari attori del film, Aspettando il re:

Roberto Chevalier: Alan Clay

Emanuela Rossi: Zahra

Francesco De Francesco: Yousef

Roberta Greganti: Hanne

Simone D’Andrea: Karim Al-Ahmed

Emanuele Ruzza: Brad

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

A giugno 2013, Tom Tykwer ha annunciato lo sviluppo di un adattamento del romanzo del 2012 Ologramma per il re, scritto da Dave Eggers. Tykwer è autore della sceneggiatura e regista del film, con protagonista Tom Hanks. La produzione è affidata a Playtone, Primeridian Entertainment e X-Filme Creative Pool.

Le riprese sono iniziate il 6 marzo 2014 in Marocco, e successivamente a Hurghada in Egitto. Ma non solo: alcune scene sono state infatti girate a Berlino e Düsseldorf in Germania.

Potrebbero interessarti Benvenuti al Sud: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Canale 5 Il ragazzo della porta accanto: il cast del film con Jennifer Lopez Il ragazzo della porta accanto: trama, cast e streaming del film con Jennifer Lopez

Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 22 aprile 2016, preceduto da un’anteprima al Tribeca Film Festival, il 20 aprile. In Italia è uscito il 15 giugno 2017, distribuito da Lucky Red.

Aspettando il re: dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Aspettando il re in tv e streaming? Il film con Tom Hanks va in onda in chiaro, gratis, oggi (27 ottobre 2019), su Rai 3. È possibile seguire il film anche in live streaming tramite la piattaforma streaming RaiPlay.it.