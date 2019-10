Benvenuti al Sud: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Canale 5

“Quando un forestiero viene al Sud piange due volte: quando arriva e quando parte”: è di sicuro questa la frase più rappresentativa di Benvenuti al Sud, celeberrimo film che Canale 5 ripropone stasera, domenica 27 ottobre 2019, a partire dalle 21,20.

La commedia è uscita nelle sale cinematografiche italiane nel 2010, per la regia di Luca Miniero. Ed è ispirato al film francese del 2008 “Giù al Nord”, da cui è stata presa l’idea di base della contrapposizione da Sud e Nord del paese, ma attualizzandola poi al contesto italiano.

Benvenuti al Sud ha ottenuto un grande successo in Italia, anche grazie alle interpretazioni molto valide di Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro e Valentina Lodovini: il film ha infatti ottenuto quattro candidature e un premio ai Nastri d’Argento, oltre a ben dieci candidature e un premio ai David di Donatello. Nel 2012, sull’onda del successo del film, è stato realizzato anche il sequel, stavolta tutto italiano: “Benvenuti al Nord”.

In attesa della messa in onda – in replica – del film, previsto stasera su Canale 5, diamo un’occhiata alla trama, al cast completo e al trailer di Benvenuti al Sud, oltre alle informazioni su come vederlo anche in streaming.

Benvenuti al Sud: la trama del film

Il protagonista del film è Alberto Colombo, un milanese doc che lavora come responsabile delle Poste nella bassa Brianza. L’uomo, anche a causa della pressione della moglie Silvia, è disposto a tutto per ottenere il tanto agognato trasferimento a Milano.

Nel momento in cui gli viene comunicata la possibilità di uno spostamento, arriva la delusione: la rilocazione gli viene revocata per dare precedenza a un collega disabile. Per non deludere moglie e figlio, Alberto allora decide di fingersi anch’egli disabile. Peccato che la bugia abbia le gambe corte e che durante la visita di controllo si scopra tutta la verità.

Per punizione, il protagonista viene sì trasferito, ma in Campania, in un piccolo paese del Cilento. L’impatto con il Sud Italia, per un lombardo pieno di pregiudizi e abituato a certi ritmi lavorativi e di vita, sarà distruttivo. Alberto parte da solo per la sua nuova avventura, che dovrà durare almeno per due anni. L’idea, per lui e per la famiglia, è un incubo. Al punto da inserire in valigia, oltre ai vestiti leggeri, un giubbotto antiproiettile.

Dopo il primo impatto, però, Alberto dovrà ricredersi su tante cose. Quel posto di “terroni scansafatiche” si rivelerà presto un luogo affascinante, fatto di persone affettuose e ospitali. Tra queste, anche il postino Mattia: un ragazzo buono come il pane, che non riesce a dare una direzione concreta alla sua vita e che troverà in Alberto una sapiente guida.

Benvenuti al Sud: il cast completo

Come già anticipato, il cast del film è arricchito da una serie di attori molto noti nel nostro paese: da Claudio Bisio, autentico asso delle commedie all’italiana, fino all’irriverente comicità partenopea di Alessandro Siani, il divertimento è assicurato.

Vediamo insieme il cast completo di Benvenuti al Sud. Accanto al nome di ogni attore, trovate anche quello del personaggio interpretato nel film:

Claudio Bisio – Alberto Colombo

Alessandro Siani – Mattia Volpe

Angela Finocchiaro – Silvia Colombo

Valentina Lodovini – Maria Flagello

Nando Paone – Costabile piccolo

Giacomo Rizzo – Costabile grande

Nunzia Schiano – signora Volpe

Riccardo Zinna – vigile

Salvatore Misticone – signor Scapece

Alessandro Vighi – Chicco Colombo

Fulvio Falzarano – Mario

Teco Celio – Gran Maestro

Naike Rivelli – poliziotta

Dany Boon – turista francese (cameo)

Benvenuti al Sud: il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale della commedia in onda stasera, 27 ottobre 2019, su Canale 5:

Benvenuti al Sud: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film Benvenuti al Sud? La commedia va in onda su Canale 5 stasera, domenica 27 ottobre 2019, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Benvenuti al Sud è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

