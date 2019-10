Imma Tataranni 2 si farà? Le parole di Vanessa Scalera fanno sperare

Stasera, domenica 27 ottobre 2019, la fiction di Rai 1 Imma Tataranni arriva alla sua ultima puntata: a partire dalle 21:20 tutti gli appassionati potranno seguire l’ultima indagine del sostituto procuratore più famoso della tv, ma adesso sono in tanti a chiedersi se ci sarà mai un’Imma Tataranni 2.

La Rai, fino a oggi, non ha mai annunciato una seconda stagione della serie tv con protagonista Vanessa Scalera e liberamente ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia. Eppure, i risultati confortanti degli ascolti tv della fiction, che si è attestata sempre al di sopra dei 4 milioni di telespettatori, con picchi anche sopra i 5 stanno spingendo i vertici di viale Mazzini a fare più di una riflessione.

Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction

Le anticipazioni dell’ultima puntata della prima stagione

Del resto, Imma Tataranni sta raccogliendo apprezzamenti da parte di pubblico e critica. Al punto da ottenere paragoni edificanti con un’altra colonna delle fiction di Rai 1, ovvero Il Commissario Montalbano.

A partire da oggi, c’è grande attesa da parte di tutti i fan della serie per scoprire se si farà una stagione numero 2 di Imma Tataranni.

Imma Tataranni 2 si farà? Le parole di Vanessa Scalera

Recentemente, la stessa protagonista assoluta di Imma Tataranni, l’attrice Vanessa Scalera, è stata interpellata proprio riguardo a una possibile stagione numero 2. In un’intervista a Panorama, infatti, l’interprete del sostituto procuratore non si è sbilanciata moltissimo, ma ha fatto capire di avere moltissima voglia di portare sui piccoli schermi una nuova stagione.

Vanessa Scalera ha dichiarato infatti che in Rai si sta parlando della possibilità di una nuova stagione della fiction, anche se ancora non c’è nulla di ufficiale. “Se ne parla, ma non lo so. Sicuramente lo spero”, ha detto l’attrice.

Parole comunque confortanti per gli appassionati: al momento, da viale Mazzini non trapela alcuna chiusura a una seconda stagione. Semmai un vivo interesse.

Il cast completo della fiction

Imma Tataranni 2 si farà? Le parole di Massimiliano Gallo

Anche Massimiliano Gallo, attore che nel film interpreta il marito della protagonista, ha dichiarato che gli piacerebbe molto partecipare alle riprese di Imma Tataranni 2.

Potrebbero interessarti Che Tempo Che Fa, gli ospiti della quinta puntata in onda stasera, 27 ottobre Che Tempo Che Fa, anticipazioni della puntata di stasera, 27 ottobre Imma Tataranni sesta e ultima puntata: anticipazioni e trama dell’episodio in onda il 27 ottobre

“Spero presto”, ha risposto Gallo a una precisa domanda di Caterina Balivo, nel corso del programma pomeridiano “Vieni da me”, sempre su Rai 1.

Finora niente di ufficiale, dunque. Ma si sa, quello che funziona molto spesso viene riproposto: e la fiction sul sostituto procuratore di Matera si è rivelata un vero e proprio fulmine a ciel sereno nei palinsesti di Rai 1. Dunque le possibilità di una seconda stagione rimangono molto alte.

Dove vedere la serie in streaming