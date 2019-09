Vanessa Scalera, chi è l’attrice che interpreta Imma Tataranni su Rai 1: carriera e vita privata

Imma Tataranni è stata definita la versione femminile del Commissario Montalbano e a interpretarla sul piccolo schermo di Rai 1 è Vanessa Scalera.

La serie televisiva è tratta dai romanzi del Premio Campiello Mariolina Venezia ed è grazie alla fiction della Rai che il nome di Vanessa ha riottenuto smalto, nonostante l’attrice possa contare su un vasto curriculum.

Ma chi è Vanessa Scalera? Chi era prima d’interpretare Imma Tataranni? Vediamo insieme qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata.

Vanessa Scalera chi è: la carriera dal cinema alla fiction

Nata in Puglia il 5 aprile 1977, Vanessa Scalera sin da piccola ha dimostrato un particolare amore nei confronti della recitazione, con un occhio di riguardo anche per la poesia e le imitazioni. Tempo fa, in un’intervista per TV Sorrisi e Canzoni, l’attrice ha ammesso: “Ripenso a quella ragazzina che amava stare su un palco, recitare poesie e monologhi e fare le imitazioni. Quella di Celentano, che è il mio grande amore da sempre, mi riusciva benissimo”.

La sua carriera ha mosso i primi passi a teatro, quando Vanessa – appena diciannovenne – si è trasferita a Roma all’inseguimento di un sogno. Il debutto è arrivato a 20 anni accanto a Johnny Dorelli.

La prima esperienza al cinema è datata 2001 nel film “Mari del Sud”, in seguito sono arrivati anche film con grandi registi: Vincere e Bella addormentata di Marco Bellocchio, Mia madre di Nanni Moretti e Nome di donna di Marco Tullio Giordana.

Il nome di Vanessa Scalera ha ottenuto spessore sul piccolo schermo grazie alla partecipazione a Squadra Antimafia – Palermo oggi. Ha recitato anche nella fiction L’Aquila – Grandi speranze e nel film Lea sulla vita di Lea Garofalo.

Nel 2019, però, è la volta di Imma Tataranni – Sostituto procuratore che spopola su Rai 1. “Avevo già letto un romanzo di Mariolina Venezia e il personaggio di Imma mi aveva colpito per il suo essere così particolare. Mi piaceva molto l’idea di interpretarla”. ha spiegato Vanessa.

Tutto quello che c’è da sapere su Imma Tataranni – Sostituto procuratore

“Ho fatto un provino, poi un altro, poi un altro, un altro e un altro ancora. Finché il 10 luglio 2018 mi arriva un messaggio secco dal regista Francesco Amato: ‘Ciao Imma’. Non ci potevo credere, ero felice. E pure lui. Poi ci siamo sentiti e Francesco, supertifoso della Juventus, mi ha detto: ‘Oggi è un giorno bellissimo: la Juve ha preso Ronaldo e io ho preso la Scalera!’, ha dichiarato l’attrice.

Vanessa Scalera, chi è nella vita privata e social | Instagram

Della vita privata di Vanessa Scalera sappiamo che ha un compagno, ma è molto riservata a riguardo e non ha fatto ancora alcun nome. In un’intervista, però, l’attrice salentina ha ribadito che la presenza di quest’uomo al suo fianco è indispensabile. “La persona di cui mi fido di più al mondo, il suo giudizio è insindacabile”.

Inoltre, non ha un debole per la vita social, preferisce tenersi ben distante, per cui non la troverete facilmente su Instagram, Twitter o Facebook.