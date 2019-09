Stasera in tv 26 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 26 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 26 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 26 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Un passo dal cielo 5

Questa sera su Rai 1 arriva una nuova puntata di Un passo dal cielo 5, la nuova stagione della fiction con Daniele Liotti. L’episodio di stasera si intitola “Ferite profonde”.

Trama: Il tentato omicidio di Adriana innesca una reazione a catena tra i nostri protagonisti e solleva alcuni sospetti sui Moser, che forse nascondono qualcosa dietro la loro facciata da famiglia perfetta. Nel frattempo Neri e Emma uniscono le forze nella ricerca del figlio perduto di Francesco, ma l’improvvisa uscita dal carcere del Maestro Albert Kroess, getta un’ombra sul loro rapporto.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – Tg2

21:05 – No, non e’ la BBC

Questa sera su Rai 2 arriva uno speciale, condotto da Renzo Arbore, su Gianni Boncompagni, indimenticabile autore e regista televisivo scomparso nel 2017: No, non e’ la BBC è il nome del programma, che riprende uno dei celebri jingle del programma Alto Gradimento, negli anni Settanta sulle frequenze di Radio Rai e condotto proprio da Arbore e Boncompagni.

Gli ospiti dello speciale dedicato a Gianni Boncompagni

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:40 – Un posto al sole

21:20 – Destini incrociati

Questa sera su Rai 3 è in programma il film Destini incrociati, dramma del 1999 diretto da Sidney Pollack con protagonista Harrison Ford.

Trama: Il film è ispirato a un fatto realmente accaduto nel 1982 e tratta dal romanzo Random Hearts di Warren Adler.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 questa sera va in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio, il programma di approfondimento sull’attualità politica ed economica del nostro paese, condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 26 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia

21:20 – Eurogames

Su Canale 5 stasera arriva la seconda puntata di Eurogames, la riedizione dei celebri Giochi senza frontiere, condotta da Ilary Blasi e Alvin.

Le squadre della seconda puntata di Eurogames

GUIDA TV 26 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Bastille Day – Il colpo del secolo

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Bastille Day – Il colpo del secolo, con Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon, Kelly Reilly, Jose’ Garcia, Thierry Godard.

Trama: Alla vigilia dell’anniversario della presa della Bastiglia, la giovane francese Zoe Naville attraversa Parigi con l’obiettivo di far scoppiare una bomba come segno di dichiarazione politica radicale ma all’ultimo momento decide che non può commettere tale violento atto. Michael Mason, un borseggiatore americano, ruba la borsa di Zoe. Allo stesso tempo, all’interno di una stazione della Cia a Parigi, l’agente Sean Briar, reduce da una missione di guerra andata terribilmente storta, lotta per adattarsi al suo nuovo lavoro di analista di dati sul cyberterrorismo. Ben presto, una escalation di eventi porta Michael a diventare il principale ricercato e Briar ha intenzione di acciuffarlo prima di ogni altra autorità francese. Da quel momento in poi, Briar, Michael e Zoe, saranno legati da 24 ore al cardiopalma in giro per la città nel frenetico tentativo di gettare luce su una cospirazione dominata dal caos e dall’avidità.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 26 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 torna Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 26 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Monferrato

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 18 Prima TV

21:30 – Nessuno mi può giudicare

Su Tv8 questa sera in prima serata il film Nessuno mi può giudicare, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Giovanni Bruno, Hassan Shapi, Valerio Aprea, Lillo, Lucia Ocone, Awa Ly, Raul Bolanos.

Trama: Alice ha 35 anni, un figlio, una bella villetta ai Parioli, tre domestici in casa e – naturalmente – un marito, che però muore tragicamente in un incidente. La sua fine segna la fine di tutto: senza più soldi Alice non sa come fare. Ridotta sul lastrico decide così di intraprendere una nuova carriera: quella di escort.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:20 – Momenti di trascurabile felicità

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – November Criminals Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film in prima tv November Criminals, con Chloë Grace Moretz e Ansel Elgort.

Trama: Dopo che l’omicidio del suo amico è stato risolto come violenza di gruppo, il liceale Addison decide di avviare un’indagine per conto suo. Con l’aiuto della sua fidanzata Phoebe scopre rapidamente che il mistero è più oscuro e più profondo di quanto potesse immaginare.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 26 SETTEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Beach Volley: The King of the Beach

21:00 – WWE Domestic Smackdown!

Su Sky Sport Uno va in onda una nuova puntata di WWE Domestic Smackdown! Il consueto appuntamento con i fenomeni del wrestling americano.

SKY UNO

19:40 – Alessandro Borghese Kitchen Duel Ep. 8 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Napoli

21:15 – X Factor 2019 Audizioni. 3a parte Prima TV

Questa sera su Sky Uno tornano le Audizioni di X Factor 2019: stasera è l’ultimo appuntamento, chi accederà ai Bootcamp del talent show musicale?

Le anticipazioni delle Audizioni di X Factor di stasera

