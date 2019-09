Bastille Day – Il colpo del secolo: trama, cast, trailer e streaming del film | Stasera su Italia 1

Stasera, giovedì 26 settembre 2019, su Italia 1 è in arrivo un film per gli amanti dell’azione: a partire dalle 21,20, infatti, va in onda Bastille Day – Il colpo del secolo. Si tratta di una pellicola uscita nelle sale cinematografiche nel 2016, diretta da James Watkins e con protagonista Idris Elba, un vero esperto del genere.

In attesa della messa in onda, vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Bastille Day: dalla trama al cast, passando per il trailer ufficiale e tutte le informazioni su dove vedere il film in tv e in streaming.

Bastille Day – Il colpo del secolo, la trama del film

Partiamo dalla trama di Bastille Day. Il film racconta la storia di Michael Mason, un borseggiatore americano che vive alla giornata nella città di Parigi. È l’anniversario della presa della Bastiglia: una giovane francese, Zoe Naville, attraversa la città. La ragazza è una combattente radicalizzata: nella sua borsa c’è una bomba, pronta a esplodere davanti alla sede del Partito nazionalista francese in un giorno così importante.

La ragazza, però, all’ultimo si pente e decide di non compiere l’atto. Peccato che venga borseggiata, proprio da Michael: l’uomo non sa che nella borsa che ha appena rubato c’è un ordigno pronto a esplodere. Nel frattempo, all’interno di una stazione della Cia l’agente Sean Briar, reduce da una missione di guerra andata terribilmente storta, lotta per adattarsi al suo nuovo lavoro di analista di dati sul cyberterrorismo. Viene considerato una testa calda, dunque una persona inaffidabile e insubordinata.

Da quel momento, le strade di Michael e Sean si incrociano. Il ladro è in fuga dalla polizia francese, ma anche dai terroristi che vogliono recuperare la borsa (e la bomba) e dalla stessa Cia, visto che anche Sean si mette sulle tracce di Michael. I due, però, a un certo punto si troveranno a lottare, fianco a fianco, con i nemici che hanno in comune.

Bastille Day – Il colpo del secolo, il cast completo

Il film Bastille Day ha un cast ricco di volti noti soprattutto nel cinema americano. Ecco l’elenco degli attori coinvolti nella pellicola, da Idris Elba a Richard Madden (accanto al nome di ogni attore c’è anche quello del personaggio interpretato nel film Bastille Day):

Idris Elba – Sean Briar

Richard Madden – Michael Mason

Charlotte Le Bon – Zoe Neville

Kelly Reilly – Karen Dacre

José Garcia – Victor Gamieux

Anatol Yusef – Tom Luddy

Eriq Ebouaney – Baba

Thierry Godard – Rafi Bertrand

Vincent Londez – Yannick Bertrand

Arieh Worthalter – Jean

Mohamed Makhtoumi – Christophe

Theo Costa-Marini – Xavier

Bastille Day – Il colpo del secolo, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film in programma stasera, 26 settembre 2019, su Italia 1 a partire dalle 21,20:

Bastille Day – Il colpo del secolo, dove vedere in tv e in streaming il film

Come fare per vedere Bastille Day in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 26 settembre 2019 – a partire dalle 21,20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand. Compreso al film Bastille Day – Il colpo del secolo.

