Bastille Day – Il colpo del secolo trama: di cosa parla il film | Stasera Italia 1

Per tutti gli amanti dei film con una trama piena d’azione, stasera (giovedì 26 settembre 2019) arriva l’appuntamento perfetto: su Italia 1, infatti, a partire dalle 21,20 viene trasmesso Bastille Day – Il colpo del secolo.

Il film, con protagonisti Idris Elba e Richard Madden, è uscito al cinema nel 2016, per la regia di James Watkins. Adesso è pronto a far divertire anche gli spettatori Mediaset, con la sua storia ricca d’azione e di autentici colpi di scena.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Bastille Day – Il colpo del secolo

Ma di cosa parla Bastille Day – Il colpo del secolo? In attesa della sua messa in onda, diamo un’occhiata alla trama del film di stasera.

Bastille Day trama: di cosa parla il film

Bastille Day è ambientato in Francia, a Parigi. I due protagonisti iniziali sono Michael Mason, un borseggiatore americano che da anni vive in Francia cercando di sopravvivere giornata dopo giornata, e Zoe Naville, una giovane francese arruolata in un gruppo terroristico.

La ragazza vaga per la città con una borsetta, all’interno della quale c’è una bomba pronta a esplodere davanti al palazzo del Partito nazionalista. È l’anniversario della presa della Bastiglia e il gruppo terroristico vuole portare a termine un attentato per far piombare l’intero paese nella paura.

All’improvviso, però, la ragazza scoppia a piangere: si pente, non vuole fare l’attentato. Il borseggiatore, che ha visto la ragazza con in mano una borsa, crede che al suo interno ci sia qualcosa di prezioso e gliela ruba.

La strada di Michael si incrocia però con quella di un agente della Cia, Sean Briar, in servizio a Parigi dopo una fallimentare missione di guerra, andata male anche e soprattutto a causa del suo carattere insubordinato e decisamente allergico alle regole.

Nel frattempo, in un’altra parte della città esplode una bomba, causando quattro morti. È l’inizio di un’escalation di violenza che crea un clima di grande tensione in tutto il paese. La misteriosa organizzazione criminale rivendica l’attentato e promette nuove esplosioni.

Potrebbero interessarti Destini incrociati: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Rai 3 Euphoria, le anticipazioni della prima puntata in onda su Sky Atlantic | 26 settembre 2019 Euphoria, arriva la chiacchieratissima serie tv su Sky Atlantic

La trama di Bastille Day però, all’improvviso, porta Sean e Michael a combattere dalla stessa parte, contro i terroristi. Fino a quando non si rendono conto che le esplosioni sono soltanto un diversivo che serve per consentire a una squadra di agenti francesi corrotti di portare a termine il colpo del secolo: un colpo che ha come obiettivo la Banca di Francia.

L’appuntamento con il film Bastille Day – Il colpo del secolo è per stasera, giovedì 26 settembre 2019, a partire dalle 21,20 su Italia 1.